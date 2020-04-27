Meteoroloji uzmanları, ölçümler başladığından beri kaydedilen veriler ışığında 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olabileceğini söylüyor. 2020'nin en sıcak yıl olmasa bile en sıcak 5 yıldan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre 2020, ölçümler başladığından beri kaydedilen veriler ışığında şimdiye kadarki en sıcak yıl olabilir. Bu noktada uzmanlar, devam eden koronavirüs salgını yüzünden uygulanan karantina önlemleriyle gökyüzünün geçici olarak temizlendiğini söylese de çok daha güçlü ve uzun vadeli bir şey yapmamız gerektiğini belirtiyorlar.

Geçtiğimiz ocak ayında Antarktika'da sıcaklık, tarihte ilk kez 20 santigrat derecenin üzerine çıkmış ve 2020’nin bu dönemi, tarihin en sıcak ocak ayı olmuştu. Devam eden süreçte yeni hesaplamalar yapan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, ölçümler başladığından beri gelen veriler ışığında 2020’nin en sıcak yıl olma şansının %75 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Farklı kurumlar, 2020’nin en sıcak yıl olma ihtimalini değerlendirdi:

ABD'li yetkililer, 2020'nin en sıcak yıl olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına %99,9’luk bir oranla kesin gözüyle bakıyor. Bunun yanı sıra New York’ta bulunan NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapılan bir başka hesaplama, bu yıl sıcaklıkların rekor kırma olasılığının %60 olduğunu söylüyor. Hesaplamalarda daha temkinli olan Büyük Britanya'nın meteoroloji kurumu Met Office ise 2020’nin en sıcak yıl olma olasılığını %50 olarak tahmin etti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ocak ayı, son 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına geçen en sıcak ocak ayı olmuştu. 20. yüzyılda kara ve deniz yüzeyinde 12 santigrat derece olan ortalama sıcaklıkların, bu ocak ayında 1,14 santigrat derece arttığı da yapılan açıklamada bildirilmişti.

Araştırmacılar, koronavirüs salgınıyla emisyon miktarının geçici olarak azaldığını kabul etseler bile atmosferde biriken sera gazlarının büyük bir tehlike oluşturduğunu söylüyorlar. Bu durumun üstesinden gelmek içinse global ölçekte çok daha ciddi tedbirlerin uygulanması gerekiyor.