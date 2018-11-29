Uzmanlara Göre Bir Sonraki Süper Kıta Böyle Görünecek

Bilim insanları sadece kısa süreli tahminlerde bulunmuyorlar, yaptıkları tahminler arasında 200 milyon yıl sonrasını hedef alanlar da var.

250 milyon yıl sonraya gidersek karşılaşacağımız dünya elbette ki bugünkünden çok daha farklı olacak. Sadece teknoloji ya da insanlar açısından değil, kıtalar bile bambaşka noktalarda bulunacak. Bakış açısına göre hepsi aynı noktada da olabilir.

Kıtalar hareket halinde, ancak çok büyük ve çok yavaşlar. 310 milyon yıl önce Pangea adlı süper kıta ayrıldığından beri sürüklenen bu kıtalar, yaklaşık 400 ila 600 milyon yıl arası bir sürede tekrar bir araya gelecekler.

Dünyanın gelecekteki görüntüsünü tasarlayan bilim insanları günümüzdeki tektonik hareketleri ve yer kabuğunu oluşturan plakaların hareket geçmişlerini göz önüne aldılar. Sonuç olarak da yeni süper kıtanın nasıl görünebileceği konusunda dört fikir ortaya attılar. Bu dört olası süper kıtaya ise Novopangea, Pangea Ultima, Aurica ve Amasia (Amasya?) isimleri verilmiş.

Araştırmacılar, bu çalışmayı sırf eğlence olsun diye yapmamışlar tabii. Dünyanın uzun süreli şekillenme sürecinde neler beklememiz gerektiğine, yeni oluşacak kıtanın ikliminin ne olacağına, okyanus akıntılarının asıl değişeceğine ve yaşamın buna nasıl ayak uyduracağına dair çalışmalara ön ayak olmayı amaçlamışlar.