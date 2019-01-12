Uzmanlar Buhar İtişli Bir Uzay Aracı Geliştiriyor

Honeybee Robotics destekli buharlı uzay aracı sayesinde uzun soluklu uzay araştırmaları yakıt derdi olmadan gerçekleştirilebilecek.

Gelecekte, yaptığı yolculuklardan yakıt yerine su toplayarak kendini asteroidden asteroide itebilecek olan buharlı bir uzay aracı oluşturuldu.

Bilim insanları, mikrodalga boyutundaki cihaz, roketlerini itecek sonsuz bir yakıt desteğine dayandığı için uzay aracının uzayda sonsuza kadar seyahat edebileceğini söylüyor.

Gezegen araştırmacısı Phil Metzger, Honeybee Robotics’in cihazı oluşturmasına imkân sağlayan bilgisayar modellemesi üzerine çalıştı.

Aracın laboratuvar ortamındaki ilk denemeleri, Aralık ayının sonunda asteroid malzemeleriyle birlikte simüle edildi. WINE isimli proje hakkında açıklamalarda bulunan Metzger “Araç başarılı bir şekilde toprağı kazdı, roket yakıtı oluşturdu ve kendini itmeyi başardı. Bu teknolojiyi su ve az yerçekiminin olduğu neredeyse her alanda kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Honeybee Robotics’in yardımcı başkanı Kris Zacny, bu yeni nesil uzay aracının evreni keşfetme yöntemlerimiz üzerinde büyük etkileri olabileceğini söyledi.

Güneş panelleri kazı işlemlerine güç sağlarken aynı zamanda buhar oluşturmak için kullanılıyor. Bunun sonucunda da uzay aracı kendini asteroidden itecek gücü oluşturuyor.

Şu an yakıtı biten uzay araçlarının görevleri sona eriyor. Bu da büyük bir vakit ve kaynak kaybı anlamına geliyor. Bu teknoloji geliştirilirse, beklenmedik şekilde son bulan görevlerin önüne geçilebilir.