Yapay zekalar ve robotlar artık neredeyse her gün karşımıza çıkan iki önemli teknoloji. Peki ya bu teknolojilerin arasında olan yapay zeka tehlike arz ediyor mu?

İnsan aklının dahi üstesinden geleceği düşünülen yapay zekalar, aslına bakacak olursak birçok alanda bizlere fayda sağlıyor. Ancak uzmanlara göre yapay zekalar, tahmin edilemez boyutlara ulaşabilirler. Bu da akıllı teknoloji ürünlerinin tehlike teşkil etmesine sebep oluyor.

Bu noktada çalışmalarda bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi yardımcı doçenti Zachary Lipton, yapay zekaların hayatımızı dönüştürmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak kötüye kullanımının endişe verici olabileceğini belirtti.

Dev şirketler, bu teknolojide ışık gördüklerinden olacak ki yapay zeka girişimlerine ve projelerine milyar dolarlar yatırıyorlar. Hal böyle olunca da Lipton, fırsatların teknolojinin amacını saptırabileceğini ve öne geçmek isteyen firmaların işi çığırından çıkaracak hareketlerde bulunabileceğini düşünüyor. EmTech konferansında konuşma yapan Lipton, ‘Gerçek bir ilerlemeyle aldatmacanın ayrılması gittikçe zorlaşıyor’ ifadelerinde bulundu.

Derin öğrenme olarak bilinen yapay zeka teknolojisi, görüntü tanıma ve ses çevirisi gibi işlevlerin yerine getirilmesinde görev alarak kendini önemli ölçüde kanıtladı. Şimdi ise gelişen yapay zekalar otonom araçlarda kullanılarak, bir bakıma güvenliğimiz için çalışıyor. Ancak teknolojinin geldiği ölçüt her zaman takip altında tutulamayabilir.

Öte yandan Lipton, bu konuda tek endişe duyan uzman değil. Yardımcı doçentin fikrine katılan başka akademisyen ve profesörler de bulunuyor. Bakalım yapay zekalar ileride bizler için teknolojinin velinimeti mi yoksa külfeti mi olacak. Bunu hep birlikte ilerleyen dönemlerde göreceğiz.