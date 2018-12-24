1 Ocak 2019’da kalkacak olan Adil Kullanım Kotası sonrası açıklanan tarifeler büyük tartışma yarattı. Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil ve iletişim uzmanı Şevket Uyanık, 1 Ocak sonrasında gelecek olan paketleri ele aldı.

Yıllardır beklenen kotasız internet, 1 Ocak’ta nihayet hayatımıza girecek. Uzmanlara göre yeni gelecek olan paketler de beklentiyi karşılayamayacak.

Türkiye’de 54 milyon internet kullanıcısının olduğu biliniyor. Bütün kullanıcıların ortak talebi ise kaliteli hizmet almak. Yıllardır vaat edilen yüksek hızlı internet tarifeleri AKN/AKK engeline takılıyordu. Onun dışında da verilen hizmet kalitesi her zaman tartışmaya açık oldu.

AKN’siz internet 1 Ocak 2019’da hayatımıza girecek dendiğinde internet kullanıcıları oldukça heyecanlanmıştı. Son açıklanan paketler gösterdi ki kazın ayağı daha farklı. 8 megabit hızındaki en düşük paketlerin fiyatı 84.90 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil’e göre AKN algı için kalkıyor ve bu da oldukça endişe verici bir durum. Türkiye’deki fiber optik altyapının zayıf olduğuna dikkat çeken Nebil, AKN’nin kalkmasıyla rekabetin yok olacağını söylüyor. Nebil’e göre Türk Telekom’un fiyatları, Turkcell Superonline ve TürkNet gibi servis sağlayıcılarının da zam yapacağının habercisi.

Türk Telekom’un zamlı fiyatları nedeniyle fiyat arttırmak zorunda kalacak olan bazı firmaların batabileceğini söyleyen Nebil, bu firmaların ya fiyat arttırıp müşteri kaybedeceğini ya da fiyat arttırmayıp batacağını söylüyor.

Nebil’e göre Türk Telekom da oldukça sıkıntılı bir durumda. Nebil, “Türk Telekom’un ödenmemiş 4.75 milyar dolar kredi borcu bulunuyor. Kim bilir bilmediğimiz daha ne borçlar çıkacak. Şirketin borsadaki değeriyse 8.2 milyardan 2.2 milyar dolara gerilemiş. Bu şartlar altında ne güçlü bir internet altyapısı kurmaları, ne de ucuza internet hizmeti vermeleri mümkün. Fiyatlar zaman içerisinde artacak, başka şansları yok.” ifadelerini kullanıyor.

Nebil’in konuyla ilgili önerisi ise Türk Telekom altyapısının diğer firmalara da açılması. Yatırımın önünde engeller olduğunu, yatırım yapmak isteyen firmalara izin verilmediğini ifade eden bilişim uzmanına göre altyapı sıkıntımızın temelinde de bu yer alıyor.

Şevket Uyanık ise Türkiye’deki kotanın, başka hiçbir ülkede olmadığı görüşünü savunuyor. Uyanık’a göre Türkiye’de dünyanın en yavaş ve sansürlü interneti kullanılıyor. O’na göre AKN’nin kalkmasıyla beraber hız artmayacak, internet sansürü sona ermeyecek ama fiyatlar yükselecek.

Uyanık, eski sözleşmeler bitene kadar kullanıcıların AKN’siz internet kullanacağını ve ek ücret ödemeyeceğini söyleyerek, bu süreç sonunda yeni tarifelerle karşılaşılacağını söyledi. Uyanık ayrıca sözleşmesi devam ederken faturasına ek ücret yansıtılan kişilerin hemen şikayette bulunması gerektiğini söyledi.

AKN’nin kalkması sonrası gerçekten sınırsız bir internetin beklenip beklenmediği yönündeki bir soruya da cevap veren Uyanık, “İnternetin sansürlendiği, engellendiği ve gözetlendiği bir ülkede hızı ve sınırsızlığı daha çok bekleriz.” ifadesini kullandı.