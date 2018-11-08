Uzmanlardan Tartışmalara Son Verecek Para Açıklaması

Belçikalı bilim insanlarının yaptıkları araştırmaya göre gelir düzeyi yüksek olan kişiler ortalama bir gelire sahip olan kişilere göre çok daha mutsuz bir hayat geçiriyor.

Ülkemizde sık sık gündeme gelen “parayla mutluluğun doğru orantılı olması” konusu Belçikalı araştırmacılar tarafından araştırıldı. Belçika’da yapılan Ulusal Mutluluk Araştırması’na göre, aylık geliri 4 bin 500 euro’nun üzerinde olan kişiler bu miktarın altında alan kişilere göre daha mutsuz durumdalar.

Gent Üniversitesi sağlık ekonomisti Prof. Dr. Lieven Annemans ve ekibinin yaptığı çalışmalarda, aylık geliri düşük olan ve yüksek olan kişiler daha mutsuz durumdalar. Geliri ortalama olan kişiler ise genel anlamda çok daha mutlu bir hayat geçiriyorlar.

1716 euro ortalama aylık gelire sahip olan Belçika’da halkın beşte biri 1000 ila 1500 euro arasında bir aylıkla geçiniyorlar. Asgari olarak nitelendirilen bu parayı kazananlar yapılan araştırma sonucunda yeterince mutlu olmadıkları anlaşıldı. Bu araştırmanın normal karşılandığını görebiliyoruz, ancak asıl ilginç olan aylık geliri 4 bin 500 euro ve üzerinde olan kişiler, yaşam koşulları bakımından az kazananlara oranla çok daha mutsuz bir hayat geçiriyorlar.

Annemans’ın yaptığı araştırmaya göre kazanç, beraberinde stres ve yalnızlık getiriyor. Fazla para kazanmanın beraberinde stresi ve haliyle yalnızlığı getiriyor. Bu durumun arkasında ise daha çok doyumsuzluk hissi yer alıyor. 4 yıl boyunca süren araştırmalarda, kazancı çok yüksek olan kişilerin hayatı da para kazanmak üzerine kuruluyor. Aynı şekilde kazancı ortalamanın altında olan kişiler ise daha çok para kazanmak için çabalıyor ve mutsuzlaşıyor. Geliri ortalamanın biraz üzerinde olan kişiler ise zaten yeterli olan paralarıyla daha çok sosyalleşebiliyor ve hayatlarını mutlu bir şekilde geçirebiliyorlar.

Bu araştırmaya göre aklımıza şu soru geliyor. Para yaşamak için bir araç mıdır, yoksa amaç mıdır? Anketimize katılarak paranın sizin için ne önemi olduğunu bizlere bildirebilirsiniz.