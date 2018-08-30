Konami'nin bu ayın başlarında demosunu paylaştığı ve son yıllardaki en iyi PES olarak nitelendirilen PES 2019, bugün itibarı ile satışa çıktı.

Neredeyse 20 yıldır FIFA ile büyük bir rekabete giren ve son birkaç yıldır iyice toparlanma eğiliminde olan PES serisi, yeni oyunuyla bugün sevenlerinin karşısına çıktı. Özellikle Ülker Stadyumu ve Spor Toto Süper Lig'i bünyesine katmasıyla bizlerin de ilgisini çeken oyunun ülkemizde ciddi bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Yenilenmiş top fiziği, yepyeni oyuncu dayanıklılık sistemi, pas ve şut animasyonları derken son yılların en sağlam spor oyunlarından biri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan KONAMI, bugün itibarı ile PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için oyunu satışa sundu.

PES 2019'un Satış Fiyatı

PC

Standart Edition: 220 TL.

David Beckham Edition: 269 TL.

Legend Edition: 318 TL



Standart Edition: 220 TL. David Beckham Edition: 269 TL. Legend Edition: 318 TL Xbox One

Standart Edition: 152 TL.

David Beckham Edition: 176 TL.

Legend Edition: 202 TL.



Standart Edition: 152 TL. David Beckham Edition: 176 TL. Legend Edition: 202 TL. PS4

Standart Edition: 259 TL.

David Beckham Edition: 299 TL.

Legend Edition: 349 TL.

Daha öncesinde Webtekno'nun YouTube kanalında sizler için PES 2019'un ön incelemesini gerçekleştirmiştik. O videomuza da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.