Uzun Bir Yaşam İçin Ne Kadar Karbonhidrat Tüketilmeli?

Bilim İnsanlarının 447 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma karbonhidratın sağlık bir yaşam için altın kural olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, uzun bir ömür için ne miktarda karbonhidrat tüketilmesi gerektiğinden bahsetti.

Düzenli spor ve diyet yapan kişiler proteine oldukça önem veriyor. Peki ya karbonhidrat? Ezelden beri halk arasında karbonhidratların kilo yapan, tüketilmemesi gereken şeyler olduğu düşüncesi yaygındı. Perşembe günü The Lancet bülteninde yayınlanan bir çalışma her gün belli bir miktar karbonhidrat tüketmenin önemini ortaya çıkarttı.

Brigham & Kadın Hastanesi’nde kardiyolog ve besin araştırmacısı olan baş araştırmacı Sara Seidelmann, her çeşit besinden ölçülü yemenin; işlenmemiş gıdalar ve zengin içerikli besinler tüketmenin sağlıklı yaşlanmayla doğru orantılı olduğunu belirtti. Seidelmann, gün içerisinde alınan kalorinin neredeyse yarısının karbonhidrat kaynaklı olması gerektiğini söylüyor. Nitekim bahsi geçen karbonhidratların sağlık ve içerik bakımında faydalı olmasının altını çiziyor.

Çalışma kapsamında ABD’de 15 bin 400’den fazla yetişkinin beslenme düzenini ve dünya çapında da 20’den fazla ülkedeki 432 binden fazla yetişkinin beslenme düzeni incelendi. Araştırmaya katılan kişilerin ne kadar uzun yaşadıkları beslenme tarzlarıyla ilişkilendirildi. Araştırma sonucunda günlük kalorilerinin yarısı kadar karbonhidrat tüketen kişilerin en uzun süre yaşayanlar olduklarını doğruladı.

Yüzde 70’den fazla ve yüzde 40’dan az karbonhidrat tüketen kişiler de ise daha yüksek ölme eğilimi araştırma sonucunda tespit edildi. Elde edilen sonuçlar ‘beslenme’ konusunda adeta bir altın kural oluşturdu: Doğru miktarda karbonhidrat tüketilmeli. En önemli nokta tabağınızda olabildiğince işlenmemiş, sağlıklı gıdalara yer vermek.

Düşük karbonhidratla sağlıklı yaşlanmanın bir yolu daha var. Az miktar karbonhidrat tüketip; sebze, kabuklu yemiş gibi bitkiye dayalı protein tüketmekte ölüm riskini büyük bir oranda azaltıyor. Nitekim hayvansal proteinlere bel bağlamak sizi güçlü hissettirse de ölüm riskini attıran büyük bir etmen. Bunun nedeni ise hayvansal yağ ve proteinin ağırlıkla tüketmenin vücutta iltahap artışına sebep olması.