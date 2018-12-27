Uzun Menzili ve Uygun Fiyatıyla Çinli Elektrikli Araç ORA R1

Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor, 'ORA' ismiyle kurdukları yeni elektrikli araç şirketinin yeni aracı ORA R1'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ORA R1, elektriği verimli kullanmasıyla ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlanan ORA R1, teşvik indirimleriyle birlikte 8,680 $ gibi uygun bir fiyata satışa çıkacak. Great Wall Motor'un piyasaya süreceği araç, 312 km menzile sahip. Fiyat ve menzil kıyaslaması yapmak isteyenler için 79,500 $'lık Tesla Model X'in menzilinin 383 km olduğunu söylemekte fayda var.

Great Wall Motor'un başkan yardımcısı ve yeni kurulan şirket ORA'nın genel müdürü Ning Shuyong, ORA R1 hakkında şu ifadeleri kullandı: "Elektrikli araç pazarına yeni girmiş olsa da ORA R1, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyor. ORA, Çin'de yaygın olan klasik satış, servis, yedek parça ve bayilik modelini; ORA Home adı verilen bir ağ ile kurulacak test merkezleri ve akıllı mağazalar ile yeniden yapılandıracak.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre ORA R1, 312 km'lik bir menzile sahip bir 33 kWh batarya ile birlikte gelecek fakat ORA R1'in gerçek kullanımlardaki menzilinin 241 km olabileceği konuşuluyor. Ulaşacağı maksimum hızın 100 km olacağı tahmin edilen aracın 35kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor.

8,680 $'a satışa çıkacak aracın tamamı için 3 yıla ya da 120.000 km'ye kadar garanti sunulurken, ana parçaların 8 yıla ya da 150.000 km'ye kadar garantisi bulunuyor. Şu an için yalnızca Çin'de satışa çıkacak ORA R1'in ilerleyen dönemlerde Great Wall Motor tarafından diğer ülkelere de satılması bekleniyor.