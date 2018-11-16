Uzun Süredir Bekleniyordu: AMD RX 590 Resmen Duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde PowerColor tarafından adeta 'sürprizi bozulan' AMD RX 590, resmi olarak duyuruldu.

PowerColor'un Devil May Cry 5, The Division 2 ve Resident Evil 2'li üç oyun paketiyle duyurduğu ekran kartının bu bonuslarının firmaya özel olmadığı ortaya çıktı. 3 oyun yine pakette hazır biçimde, 'temel' diyebileceğimiz pakette de yer alacak.

Elbette bugün 180 doları bulan 3 oyun kart sahip olmak isteyenler için mükemmel bir fırsat. Bunun yanında GPU saat hızı 1469 olan kartta 'boost' modunda 1546 MHz'ye kadar performans alınabilecek. Yeni nesil kartlarda standart olacak şekilde 4k 60Hz ve HDMI/DisplayPort çıkışları tercih edilmiş. Yine son dönemde revaçta olan HDR teknolojisi de kartla beraber hazır geliyor.

Belki bugün Nvidia'nın 1000 dolarlık canavarları ile kapışacak seviyede olmayacak ama GTX 1060 seviyesinde diyebileceğimiz kartın 260 dolar bandına düşebilecek olması oyuncuları mutlu edecektir. RX 590'un 'base' sürümü bulunduğumuz kasım ayının sonlarında Avustralya'da satışına başlanması bekleniyor.