RED, profesyonel bir video kamera üreticisi. Geçtiğimiz sene tanıttığı ve şirketin ilk telefonu ise Hydrogen One. Türünün ilk örneği olan bu telefon, 2 Kasım'dan itibaren ABD'de hem AT&T hem de Verizon operatörlerinde satışa sunulacak.

Holografik bir ekrana sahip ilk akıllı telefon olan RED Hydrogen One, gözlüksüz olarak 3 boyutluya benzer bir deneyim yaşamanıza izin veriyor. Ekran, kullanılan nanoteknoloji sayesinde gerçekçi derinlik, ışık ve dokular sunarken kameralar 3 boyutlu deneyim için Holographic 4-View (H4V) denilen ve derinlik haritasını çıkaran bir video yakalama sistemine sahip.

Telefonda çekilen herhangi bir fotoğraf JPEG olarak kaydedilirken 3 boyutlu içeriğin metadatasını da işliyor; böylece fotoğrafları başka bir telefona gönderdiğinizde görüntülenmeme sorunu da ortadan kalkıyor.

Özel A3D çok boyutlu surround ses sistemine sahip olan cihaz, aynı zamanda modüler bir şekilde tasarlanmış. Modüler sistem ekstra batarya takarak pil ömrünüzü artırmaya, depolama alanını çoğaltmaya ve kameraya lens takmaya yarıyor. 3 boyutlu fotoğrafları sosyal medyada paylaşabilmeniz için Instagram'a benzeyen bir uygulama olan HoloPix ile gelen Hydrogen One, yakın zamanda da FaceTime türevinde bir 3 boyutlu videolu görüşme özelliğine de sahip olacak.

Gorilla Glass 3 destekli 5.7 inçlik 2560 x 1440 çözünürlüğünde bir LTPS-TFT ekrana ev sahipliği yapacak olan cihaz, gecikmeler nedeniyle maalesef geçen senenin işlemcisi olan Snapdragon 835 ile geliyor.

RED Hydogen One, 2 Kasım'dan itibaren ABD'li operatörler olan AT&T ve Verizon'a çeşitli tarifeler ile gelecekken cihazı tek seferde almak isterseniz ödemeniz gerecek olan tutar yaklaşık 1.295 dolar civarında.