Üzüüntü, Beyindeki İki Bölgenin İletişimini Artırıyor

Üzüntü veya endişenin, beynin iki bölgesi arasında "sohbeti" artırdığı ortaya çıkarıldı. 21 epilepsi hastası üzerinde yapılan araştırmada, üzgün hisseden 13 hastanın beyinlerinin amigdala ve hipokampüs bölümleri arasında iletişimin arttığını tespit etti.

Cell dergisinde yayınlanan makaleye göre üzüntü ve endişe beynin hipokampüs ve amigdala bölgelerindeki iletişimi artırıyor.

Kafatası içi elektroensefalografi yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, kişi kendisini üzgün hissettiğinde beynin hafıza ve duyguyla ilgili iki bölgesinde yer alan hücreler arasındaki iletişimin arttığı gözlemlendi.

Halihazırda kafatası içine elektrotlar yerleştirilen ve ameliyat edilmeyi bekleyen 21 epilepsi hastası üzerinde yapılan araştırmada, hastaların beyin aktiviteleri bir hafta ile 10 gün arasında izlendi. Bu sırada hastalardan ruh hallerini yansıtan günlükler tutmaları istendi.

Uzmanlar, üzgün hisseden 13 hastanın beyinlerinin amigdala ve hipokampüs bölümleri arasında iletişimin arttığını tespit etti.