Vajina, penis, meme gibi önemli organlarımız hakkında konuşmak halk arasında genellikle utanma ve tepkilere neden olduğu için, bu gibi konularda yeterli bilgi sahibi olmayanların sayısı oldukça fazla.

Cinsel organlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, beraberinde bazı sorunları getiriyor. İşte bunları biraz olsun gidermek veya hiç yaşamamak adına, vajina hakkındaki bu bilgileri öğrenmenizde fayda var.

Latincede "kılıf" anlamına gelen "vāgīna", dişilerde bulunan üreme organının bilimsel adıdır. Cinsel birleşme ve bebek doğumu görevlerine sahip olan vajina, insanlarda "uterus"taki boşluğa bağlanır, vajinal boru "cervix"te sona erer.

1. Çoğu kişinin vajina sandığı kısım aslında vulvadır.

Vulva; bacakların arasında bulunan, görülebilen kısımdır. Labia, klitoris, idrar kanalı ve vajinal açıklıktan oluşur. Vajina ise vulvayı servikse bağlayan kaslı geçidin adıdır.

İçerikteki bilgilerin, vajinayı da vulvayı da kapsar nitelikte olduğunu belirtelim.

2. Klitoristeki sinir ucu sayısı penistekinden daha çoktur.

Vajinanın bu hassas bölgesinde 8000 kadar sinir ucu bulunurken peniste ise 4000 kadar bulunur. Dışarıdan küçük bir parça gibi görünse de aslında derinin altına dallı bir şekilde uzanır (tavuklardaki lades kemiği gibi).

3. Esnek bir organ olan vajina, 7.5-10 cm arası uzunluktadır. Bu uzunluk seks esnasında %200 oranında artabilir.

Bu esnekliğin evrimleşmesinin sebebi, doğum esnasında bebeğin daha rahat çıkmasını sağlayabilmektir.

4. Doğum yapmış kadınların vajinasının daha geniş olduğu söylentisi doğru değildir.

Araştırma sonuçlarında, doğum yapan ve yapmayan kadınların vajinaları arasında fark edilebilir miktarda bir değişim saptanmamıştır.

5. Vajinal veya sezaryen olması fark etmeksizin doğumdan sonraki 6 hafta boyunca seks yapılması tavsiye edilmiyor.

Çünkü doğumun ardından vajinanın bir iyileşme süresi bulunmaktadır, aksi takdirde çeşitli enfeksiyonlar ortaya çıkabilir; ancak vajinal seks olmadan sevişmenin bir sakıncası yoktur.

6. Halk arasında "kızlık zarı" olarak bilinen "hymen" adlı doku ile doğmayan kadınlar da bulunmaktadır.

Nasıl ki bazı insanlarda 20 yaş dişleri olmayabiliyorsa bu durum da gayet olağandır. Kızlık zarının kalınlığı kişiye göre değişebilmektedir.

7. Vajina, sanılanın aksine vücut boşluğuna açılmaz; yapısı bir çorap gibidir.

Bu yüzden vajinanın içine giren bir cismin kaybolma olasılığı yoktur. Kondom gibi cisimler girdiğinde çıkarmanız pek zor olmayacaktır. Eğer kesici, delici cisimler girerse doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Vajina çorap benzeri bir yapıya sahip olduğu için, yaşlılıkla birlikte dışarı doğru sarkabilir. Ters yüz edilen çorap gibi düşünebilirsiniz. Pelvik prolapse adı verilen bu durumun tedavisi mümkündür.

8. İşlevsiz olduğu sanılan vajina kıllarının aslında bazı görevleri vardır.

Bu kıllar, vajinayı mikropartiküllerden korur ve feromon adlı hormonların bir anda salınmasını yerine yavaş yavaş salınmasını sağlar. Böylece erkeklerin bu feromonların etkisi altında kalması daha uzun olur.

9. Güzellik sektörü aksini dayatmaya çalışsa da vajina ve vulva konusundaki çeşitlilik çok fazladır.

Her kadında farklı tipte olan "vajina yanakları" nedeniyle tek tip bir vulva/vajina yoktur. Bu farklılığın nedeni ise "cinsel seçilim"dir. Erkekler dişileri doğurganlıklarına ve sağlıklarına göre seçtikleri için böylesine geniş bir varyasyon oluşmuştur. Bu da dişilerin üreme şansını arttırmaktadır.

10. Aynı şey olduğu sanılan "klitoris" ve "G noktası" aslında farklıdır.

G noktası, klitorisin derinlerinde bulunan ve en çok siniri bir arada bulunduran bölgesidir. Bu noktayı bulmak her zaman orgazm sağlamaz fakat orgazmın yaşanma ihtimalini artırır.

11. Porno sektörünün iddia ettiği gibi kadınlar orgazm esnasında her zaman sıvı boşaltmaz.

Erkekler gibi sıvı boşaltabilen kadınların oranı çok düşüktür. Nadiren gerçekleştiğinde ise, idrar kanalında bulunan parauretral bezlerden salgılanan bir sıvı boşaltılır. Seks esnasındaki aşırı uyarılma, bu bezleri haarekete geçirir.

Kaynaklar: 1, 2, 3