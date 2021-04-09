Vaka Sayısı, HES Kodu Dolandırıcılığı Yüzünden Rekor Kırıyor

Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor seviyelere çıkarken bazı COVID pozitif kişilerin toplu alanlara giriş yapmak için kullandıkları yöntem "pes" dedirtti. HES kodu dolandırıcılığı ile bazı kişiler, negatif kişilerin HES kodları ile sosyal hayata karışıyorlar.

Türkiye, 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçti ancak normalleşme sürecini, tüm tedbirlerin kaldırılması şeklinde anlayan bazı vatandaşlar, salgının inanılmaz bir ivmeyle yayılmasına yol açmış durumdalar. Öyle ki; Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 56 bine yaklaşmış durumda.

Durumun ciddiyetini kabullenmemek konusunda ısrarcı olan bazı vatandaşlar, koronavirüs testleri pozitif çıkmasına rağmen sosyal hayata dahil olmaya devam ediyorlar. Pozitif vakaları kalabalıktan uzak tutmak için HES kodu uygulaması hayata geçirilmiş olsa da yalnızca kendilerinin değil, başkalarının sağlığına da göz diken bazı kişiler, “HES kodu dolandırıcılığı” ile AVM’den toplu taşıma araçlarına kadar HES kodu gerektiren tüm mekanlara girebiliyorlar.

HES kodu dolandırıcıları, başkalarının hayatlarını da tehlikeye atıyorlar

Aktarılan bilgilere göre koronavirüs testi pozitif çıkan ve normal şartlarda karantinada bulunması gereken kişiler, başkalarına ait HES kodlarını kullanarak HES kodu gerektiren tüm mekanlara ellerini kollarını sallayarak girip çıkıyorlar. Söz konusu kodlar, negatif bir tanıdıktan ya da sosyal medya üzerinden temin edilebiliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, pozitif ya da temaslı kişilerin bu dolandırıcılık yöntemi ile her türlü kalabalık ortama girip çıktığını ifade ederken şu şekilde konuştu:

“Koronavirüs pandemisinin etkisiyle birlikte artık sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları giderek artmaya başladı. Bu süreçte Hayat Eve Sığar uygulaması içerisinde bulunan kodu kullanarak kişilerin risk durumu belirlenmiş oluyor. Ancak bu dönemde toplum sağlığını riske atan kişilerin de olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Son zamanlarda bazı pozitif ya da temaslı kişiler negatif bir kişinin HES kodu ya da HES kodunun ekran görüntüsü ile istediği yere girebiliyor. Mesela AVM girişlerinde genellikle çok sıra olduğu için güvenlik görevlileri bu HES kodlarına hızlıca bakıp o kişileri içeri alıyor. Bu noktada bu insanlar kendilerini riske attıkları gibi çevrelerini de riske atıyor.”

Kalabalık ortamlara girerken HES kodu ile birlikte kimlik gösterilmesi de istenebilir

Vaka sayılarının inanılmaz bir şekilde artmasında HES kodu dolandırıcılığının da etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Kırık, “Birisi bir restoran ya da AVM'ye başkasının HES koduyla girdiği zaman bulunduğu ortamdaki herkesi pozitif yapma ihtimali artıyor. Son zamanlarda vaka ve vefat sayılarındaki artışın sebeplerinden birinin de HES kodu dolandırıcılığı olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

HES kodu uygulamasına ek olarak vatandaşlara kimlik kontrolü de yapılabileceğini belirten Doç. Dr. Kırık, “AVM ve restoran çalışanları HES koduna baktıktan ve risksiz yazısını gördükten sonra vatandaşları içeri almalı. Aynı zamanda burada görevlinin yapması gereken şey HES kodu ile birlikte kişinin adını ve soyadını kontrol etmesi. Vatandaşlar ise bu kimlik kontrolün esnasında T.C. kimlik numaralarını elleriyle kapatarak gösterebilir” şeklinde konuştu.

İnsanların daha fazla beğeni alabilmek adına HES kodlarını sosyal medyada paylaştığını aktaran Doç. Dr. Kırık, “HES kodlarını gömlek ve tişörtlerinin üzerine bastıran bile var. Sosyal medyada HES kodunu paylaşmış bir kişinin HES kodunu alarak çok rahat bir şekilde AVM ve restoranlara girilebilir. HES kodları bizim kişisel verilerimiz kapsamında yer alıyor. Çünkü HES kodunuz size aittir ve biriciktir. Dolayısıyla bu kodların internet ortamında fütursuzca gelişigüzel bir şekilde paylaşılması kesinlikle yanlıştır” dedi.