Valve Oyun Forumlarını Denetlemeye Başlayacak

Hâlihazırda Steam platformu üzerinden iletilen bazı raporları inceleyen Valve, 25 Eylül itibariyle oyun forumlarını da denetleyecek.

Valve, 25 Eylül itibariyle Steam oyunlarına ait olan birçok forumda oyuncular tarafından iletilen raporları inceleyecek. Halihazırda Steam platformu üzerinde ekran görüntüleri, kullanıcı profilleri, topluluk grupları ve kullanıcı incelemeleri gibi rapor edilen içerikleri inceleyen Valve’ın geliştiricileri, bu karar ile kendi forumlarını denetleyecek ve raporlara yanıt verecekler.

Peki değişen ne?

Görünüşe göre oyuncuların rapor ettiği gönderileri Valve’e gönderen ve topluluk grupları için yardım talep eden geliştiricilerin sayısı son zamanda bir hayli artmış durumda. Valve'i bu çalışmaya iten etkenin de bu olduğu düşünülüyor.

Valve, şu ana kadar böyle bir hamle yapmaktan yana değildi ve oyuncularla kendi iletişim tarzına ve kendi davranış kuralları dizisine sahip olmak isteyen oyun geliştiricilerine ayak bağı olmak istemediklerini ifade etmekteydi. Geliştiriciler, kendi moderatör ekiplerine sahip olmaları halinde bu çalışmanın dışında kalma hakkına sahip olacaklar.

Bu değişiklik, topluluk gruplarında yapılan her tartışmanın Valve tarafından inceleneceği anlamına gelmiyor tabii. ABD’li şirket, oyuncular ile yalnızca bir uyarı veya yasaklamayı uygularken, çok gerekli durumlarda iletişime geçecek. Bu adımın, Counter-Strike: Global Offensive oyununda olduğu gibi süregelen hile problemlerinin önüne geçme hususunda bir faydası olup olmayacağı merak ediliyor.