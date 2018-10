Valve'in 4 Efsane Oyunu, Xbox One X için Yenilendi

Microsoft, Half-Life 2: Orange Box, Portal: Still Alive, Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2'nin Xbox One X için güncellendiği duyurdu. Bu güncellemelere daha yüksek çözünürlük de dahil.

Yenilenen oyun sayısı teknik olarak Orange Box; Half-Life 2'yi, HL2'nin iki genişleme paketini, Team Fortress 2'yi ve Portal'ı da içerdiğinden 4 oyundan fazla olmuş oluyor. Portal: Still Alive ise Orange Box'tan daha sonra çıkmış ve ek içeriğe sahip bir sürümdü.

Xbox 360'tan Xbox One X'e uyarlanan oyunların sayısı, bu oyunların da listeye girmesiyle beraber 21'e ulaşıyor. Şimdiye kadar bu oyunlar arasında Red Dead Redemption, Fallout 3, Portal 2 ve Halo 360 gibi yapımlar bulunmaktaydı. Hepsi de yenileme programı dahilinde geliştirilmiş ve daha iyi görüntü kalitesi ile 9 kata kadar daha fazla piksel sunmuştu.

Geçtiğimiz sene Xbox One X tanıtıldığından beri geçen sürede, bu üst düzey konsolda daha iyi çalışan ve daha iyi performans gösteren yapımların sayısı da hayli arttı. Her ne kadar yenilenmiş Xbox 360 ve ilk Xbox oyunlarının sayısı az olsa da, Xbox One X için güncellenen oyunlar oldukça fazla.