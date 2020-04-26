Valve’ın Oyunu Artifact’a Tek Oyunculu Mücadele Eklenecek

Valve'ın kart oyunu Artifact'in hayranları nihayet yeni özelliklere kavuşuyor. Oyunun geliştiricisi kısa süre önce, tek oyunculu mücadeleye ilişkin haberler de dahil olmak üzere önemli değişiklikleri paylaştı.

Artifact'in Steam sayfasından açıklama yapan Valve, oyundaki değişiklikleri sıraladı. Bunlar arasında inisiyatif kuralları, Mana havuzu değişikliği ve daha güçlü ilerleme sistemleri gibi özellikler yer alıyor. Bilindiği gibi, Artifact dijital bir koleksiyon kart oyunu… Çevrimiçi oyuncuya karşı şerit adı verilen üç tahtadaki oyuncu savaşlarına odaklanıyor ve Valve'ın da çok oyunculu bir çevrimiçi savaş arenası olan Dota 2 evrenine dayanıyor.

2018 yılında piyasaya sürülen oyun, pek çok eleştiri aldı ve oyunun birçok hayranı oyundan memnun kalmadı. Tepkileri dikkate alan Valve, oyunda köklü değişiklik yapmak yerine Artifact 2.0 formu altında iyileştirmeler getirmeye odaklandı. Video oyun geliştiricisi, oyuncuların artık kart satın alamayacaklarını ve satamayacaklarını açıkladı. Böylelikle oyunun daha yeni bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Valve, Artifact oyununa yeni özellikler ekleyecek:

Artifact'in çok düşük oyuncu tabanı, sadece bir geliştirici olarak Valve için kötü bir haber değil, aynı zamanda tartışmalara yol açmış durumda. Bazı yayıncılar, neredeyse tüm oyuncu tabanını kaybettikten sonra Artifact Twitch dizinini kullanarak şiddet içeren ve telif hakkıyla korunan içerikler yayınlamaya başladı. Twitch, yaşananlar sonrası kimliği belirlenemeyen kullanıcılara dava açtı. Bu durum, Valve her ne kadar yasadışı yayına dahil olmasa bile Artifact üzerinde iyi bir izlenim bırakmadı.

Oyunun yeniden güncellenmesi, Valve'ın Dota 2'ye de yeni oyuncuları geri alma çabalarıyla ilgili olabilir. Dota 2, Valve tarafından geliştirilen ve dağıtımı yapılan oynaması ücretsiz bir çevrimiçi çok oyunculu MOBA oyunu olarak biliniyor. Artifact, bir süredir güncelleme almıyordu. Kimileri, Valve’ın oyundan tamamen vazgeçtiği görüşüne kapılmıştı. Valve, yeni güncellemenin ne zaman geleceğine ilişkin detayları henüz paylaşmış değil ancak, yeni özelliklerin önemli değişiklikler barındırdığı belirtiliyor.