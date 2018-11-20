Valve, Steam kütüphanesinde bulunan oyunları TV'de oynamayı mümkün kılan Steam Link'in satışını durdurdu. Steam Link'in yazılım desteği ise devam ediyor.

Video oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı olan Valve, Steam Link üretimini sonlandırıyor. Şirket, Steam üzerinden yaptığı açıklama ile fiziksel Steam Link cihazlarının Avrupa’da tamamen satıldığını ve Birleşik Devletler’de de tükenmek üzere olduğunu duyurdu. Bu açıklama, Valve’nin daha fazla Steam Link satışa sunmayacağı şeklinde yorumlandı.

Steam Link, bilgisayarınızdaki oyunları TV’de oynamanızı sağlayan oldukça faydalı bir cihazdı. Steam Link ile TV’de oyun oynamak için tek yapmanız gereken şey bilgisayarınızı internete bağlı tutmak ve Steam Link’i televizyonunuza bağlamaktı. Ancak Android TV’lerin yaygınlaşması, Steam Link’in fiziksel bir ürün olma gereksinimini ortadan kaldırdı.

Valve Steam Link’in fiziksel ürününün satışını durdursa da yazılım desteği vermeye devam edecek. Buraya tıklayarak indirebileceğiniz Steam Link uygulaması sayesinde Steam oyunlarınızı hem akıllı telefonunuzda hem de akıllı TV’nizde oynayabilirsiniz. Uygulamayı en iyi şekilde kullanmak için modeminizin 5GHz Wifi Wi-Fi bağlantısını desteklemesi önemli.