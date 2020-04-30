Yarasaların Sosyal Mesafe Kuralına Uydukları Keşfedildi

Teksas Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırmada yarasaların da sosyal mesafe kuralına uydukları keşfedildi. Araştırmaya göre vampir yarasalar, hasta olanlarla daha az sosyalleşiyor.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, insanların birçok önlem almasına neden oldu. Bu önlemler arasında en önemli olanıysa sosyal mesafe kuralıydı. İnsanların birbirlerine belli bir uzaklıkta bulunmasını sağlayan bu kural sayesinde bir virüsün başka bir insana bulaşması daha zor hâle geliyordu.

Biz insanlar olarak yalnızca birkaç haftadır sosyal mesafe kuralına uyuyor olsak da yeni bir araştırmaya göre doğa, uzun zamandır bu kurala uyuyor. Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, vampir yarasaların da sosyal mesafe kuralına uyduklarını gösterdi.

Sağlıklı yarasalar ve hasta yarasalar arasındaki davranışlar değişiyor:

Yarasalar, yüzlerce veya binlerce yarasadan oluşan koloniler hâlinde yaşamaktadır. Elbette bir noktada bu canlılar, hayatta kalabilmek için sosyalleşmek zorunda kalıyor. Yarasalar, en basitinden yemek paylaşmak için sosyalleşiyor.

İşte Teksas Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yarasaların hasta olmaları durumunda bu sosyal davranışların nasıl etkileneceği konusuna yakından baktılar. Araştırmacılar, Panama’daki Smithsonian Tropik Araştırma Enstitüsü’nde bulunan bir yarasa kolonisindeki birkaç üyeyi hasta ederek onları izlemeye başladılar.

Yarasalara zarar vermeyecek ve yalnızca enerjilerini düşürecek şekilde bakteri enjekte eden araştırmacılar, sağlıklı yarasaların nasıl bir davranış göstereceğini mercek altına aldılar. Gözlem sonucunda ortaya çıkan şeyse hasta yarasaların sağlıklı olanlarla sosyalleşmeye devam ettiği ancak bunu çok daha az yaptıklarıydı.

Araştırma sonucunda yarasaların birbirlerine yaptığı bakım davranışlarında da gözle görülür değişiklik tespit edildi. Bu sonuca göre hasta yarasalar, sağlıklı yarasaları daha az temizliyor; buna karşılık olarak sağlıklı yarasalar da hasta yarasaları daha az temizliyordu.

Yemek konusuna gelindiğindeyse hasta yarasalar, sağlıklı yarasalardan kendi ağızlarını yalayarak yemek yemelerini istiyordu. Bu noktada sağlıklı yarasalar bu isteği geri çevirmeden onlarla yemek paylaşıyordu. Yani yarasalar, hasta olanları tamamen dışlamıyor ancak onlarla daha az sosyalleşiyordu.