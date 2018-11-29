Van Dempreminde Yardım Getiren Uçak Erzurum'da Çürüyor

2011 yılında Van'da yaşanan depremin ardından Gürcistan’dan yardım malzemesi getiren uçak, 7 yılı aşkın bir süredir Erzurum Havalimanı’nda bekletiliyor.

SKY Georgia adlı firmaya ait uçak, bundan 7 yıl önce yaşanan Van depreminde yardım malzemesi getirmek üzere ülkemize geldi. Apronda geçirdiği kaza nedeniyle kokpiti arızalanan uçak kalkamadı. O günden bu yana ilgili firma yetkililerinin gelip uçağı alması bekleniyor.

23 Ekim 2011’de meydana gelen depremin ardından, dünyanın dört bir yanından Van’a yardım eli uzanmıştı. Gelen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için yapılan organizasyonda Erzurum, hava koridoru görevini üstlenmişti. Şehre gelen yardımlar kara yoluyla Van ve çevresine ulaştırılıyordu.

Gürcistan’dan 30 Ekim’de kalkan ve çadır yüklü olan uçak, gece saatlerinde Erzurum’a indi. Yükünü boşaltan uçak aprona çekilirken Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

Sigorta şirketi ile sorunlar yaşayan Gürcü firma, uzun süredir uçağın alımıyla ya da hasar gören kokpitinin tamiriyle ilgili bir girişimde bulunmadı. Yardım amaçlı geldiği için konaklama ücreti alınmayan uçak, konaklama bedeli ödemesi durumunda yıllık 155 bin euro ödeme yapılmasını gerektirecekti. Araca şu ana kadar kesilmesi gereken toplam park ücreti ise 1 milyo avroyu aşmış durumda.