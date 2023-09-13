Van Gogh'un 3,5 yıl önce çalınan "Bahar Bahçesi" isimli tablosu, yıllar sonra hafif hasarlı şekilde bulundu. Milyonlarca euro değerindeki tablo, bir IKEA poşeti içinde yetkililere teslim edildi.

Sanat tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Hollandalı ressam Van Gogh'un "Bahar Bahçesi" isimli eseri, 2020'de çalınmıştı. Avrupa'yı ayağa kaldıran olay, 3,5 yıllık çalışmalar sonucunda nihayete erdi. Sanat dedektifi Arthur Brand, çalıntı tabloyu bulup sergilendiği müzeye teslim etmeyi başardı. Gelin hep birlikte bu ilginç olaya yakından bakalım.

1884 yılından kalma tablo, 30 Mart 2020 tarihine kadar Hollanda'da bulunan Groninger Müzesi'nde sergileniyordu. Tabloyu önceden gözlerine kestiren hırsızlar, sabaha karşı müzenin cam kapısını balyozla kırıp, sadece Bahar Bahçesi tablosunu çalıp sırra kadem basmışlardı. Hollanda polisi, o günden sonra birkaç tutuklama ve gözaltı yapmış olsa da ünlü tabloya bir türlü ulaşılamamıştı. Hatta polisin incelemesine göre tablo bir suç örgütünün eline geçmişti. Suç örgütünün diğer suçlardan hüküm giymesi durumunda bu tabloyu koz olarak kullanacağı ortaya çıkmıştı.

Tablonun "baş belası" haline gelmesi, tablonun iade edilmesine yol açtı

Van Gogh'a ait tablonun kamuoyunda geniş yankı uyandırması ve polislerin bu olayın üstüne düşmesi, tablonun baş belası haline gelmesine yol açtı. Zira yetkililer, tabloyu saklayanların çok büyük cezalarla karşılaşacağını söylüyorlardı. Hal böyle olunca özellikle de yeraltı dünyası, tablodan uzak kalmaya başladı. İşte bu durum, bundan 2 hafta önce yepyeni gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Arthur Brand'e telefonla ulaşan isimsiz birisi, tablonun kendisinde olduğunu ve iade etmek istediğini söyledi. Bu isimsiz şahıs, Bahar Bahçesi'ni bir başkası adına saklıyordu.

Arthur Brand ile tabloyu saklayan kişi, 2 haftalık görüşmeler sonucunda 11 Eylül Pazartesi günü için anlaştı. İsimsiz şahıs, bir IKEA çantasının içine yastıkla desteklediği ve baloncuklu ambalajla sardığı tabloyu dedektifin kapısına koyup gitmişti. Groninger Müzesi Müdürü Andreas Blühm ile gelen tabloyu inceleyen Arthur Brand, tablonun gerçek olduğunu tespit etti. Böylelikle 3,5 yıldır süren mesele kapanmış oldu.

Tablo kurtarılmış olsa da hafif hasarlı durumda

Groninger Müzesi Müdürü Andreas Blühm, tablonun hafif hasarlı hale geldiğini ancak restorasyon yapılabileceğini açıkladı. Resim, çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden Groninger Müzesi'nde sergilenecek.