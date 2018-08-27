Van Gogh'la İlgili Bir Efsaneyi Çürütebilecek Mektup

Ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un yaşadığı dönemde değerinin bilinmediği yönündeki efsaneler yaygındır. Bu da en çok, resimlerinin satmamış olmasına bağlanır. Fakat yeni keşfedilen ve Van Gogh'un erkek kardeşi Theo'ya ait olduğu belirtilen bir mektup, bu tezi çürütmeye aday.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Martin Bailey adlı yazar ve küratörün bulduğu mektup, Van Gogh'un ölümünden kısa süre önce parlamaya başladığına işaret ediyor.

Theo van Gogh'un mektubu, erkek kardeşi Vincent'ın, kulağını kestikten sonra ve Fransa'daki Saint-Paul-de-Mausole akıl hastanesinde olduğu dönemde kaleme alınmış. Mektuptan 4 ay sonra, yani 1890 yılının Temmuz ayında da, ünlü ressam hayatını kaybetmiş.

Theo van Gogh, mektubunda erkek kardeşine; onun resimlerinin de yer aldığı kapalı sergiyi ziyaret ettiğini, sergiye onur konuğu olarak dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sadi Carnot'nun da katıldığını yazıyor. Theo'nun mektubunda, Sadi Carnot'nun Van Gogh'un eserlerinden de hayranlıkla bahsettiği ifade ediliyor. Theo mektubunda ayrıca; Paris'teki Salon des Independent'ın düzenlediği kapalı sergide, kardeşi Vincent'a ait 10 eserin, galerinin duvarlarına görünür ve geniş bir biçimde yerleştirildiğini dile getiriyor.

Hayatı trajik bir şekilde bitmeseydi, kısa zamanda bir dahiye dönüşecekti

Van Gogh hakkındaki son kitabı üzerinde çalışan Bailey, dönemin basın arşivinde Carnot'nun bu sergide yaklaşık 1 saat geçirdiği bilgisine ulaşmış.

Mektup, kısa süre önce Van Gogh Müzesi'nin arşivine katılmış.

Bailey, mektubunda Theo'nun erkek kardeşi Vincent van Gogh'a Carnot'nun ziyaretinden üstünkörü söz ettiğini, o yüzden de bu hadisenin araştırmacıların dikkatinden kaçmış olabileceğini belirtiyor.

Bailey ayrıca, o dönem Van Gogh'un bir resim dahi satamadığından yola çıkarak ressamın tanınmadığına dair efsaneler dolaştığını söylüyor ve ekliyor: "Van Gogh'un hayattayken yok sayıldığı yönündeki efsanelere, uzun süredir şüpheyle bakıyordum."

Bailey, dönemin Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin, ünlü ressamın tanınmaya başladığını gösterdiğine dikkat çekiyor.

Bailey, Vincent van Gogh için, "Hayatı, henüz 37 yaşındayken böyle trajik bir biçimde sonlanmasaydı gelişmeyi sürdürecek ve kısa zamanda da bir dahi olarak görülmeye başlanacaktı" diyor.