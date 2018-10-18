Van Gölü'nde Suların Çekilmesiyle Gizemli Ada Ortaya Çıktı

Onlarca senedir çeşitli efsanelere konu olan Van Golü'nde şimdi de kayıp bir adacık ortaya çıktı.

Van Gölü suları her yıl, mevsim şartları gereği geri çekiliyor. Ancak bu yıl, olağandan daha fazla suyun çekilmesiyle Erciş ilçesindeki bir adacık ortaya çıktı. Bölge halkını oldukça şaşırtan bu keşifle ilgili yetkililer, gerekli araştırmalara başladı.

Konuyla ilgili konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş şunları söyledi:

"Van Gölü'nün 1650 metre yüksekliğe ve 3 bin 713 kilometrekarelik yüzey alanına sahip. Belki de yüzlerce binlerce yıl öncesinde karada olan bu ada, suların yükselmesiyle su altında kaldı ve şimdi suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Van Gölü'nün bu değerini turizme kazandırmamız lazım. Çünkü bugün dünyada gelişen sektörlerden biri de ekoturizm. Ülkeler, şehirler, sahip oldukları değerleri tanıtabilmek, dışarıdan illerine, ilçelerine, ülkelerine turist çekebilmek için nice tanıtım çalışmalarına giriyor. Van Gölü'nün altında devasa bir kale, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve inci kefali var. Bunları, bölge turizmine kazandırmalıyız."

Bölgede yaşamını sürdüren vatandaşlardan Kurbani Özdaş da adacığın ortaya çıkmasıyla ilgili duyduğu şaşkınlığı gizleyemedi. Bölge halkının adacığa 'Ercişli Emrah' isminin verilmesini istediği belirten Özdaş şöyle konuştu:

"Bu adanın ortaya çıkması bizi hayrete düşürdü. 1990 yılından sonra suların yükselmesiyle Van Gölü ilçemize yaklaşmıştı. Şimdi sular çekilince ada ortaya çıktı. İlçe dışından birçok fotoğraf sanatçısı adayı fotoğraflamak için geliyor. Ayrıca ada vatandaşların da ilgisini çekiyor."