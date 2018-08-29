Türk Bilim İnsanlarından, Roket Mermisine Dayanan Malzeme

Türk bilim insanları Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırmada, nanoteknolojiden faydalanarak son derece dayanıklı bir güvenlik materyali üretmeyi başardılar. Ürünün roket ve uçaksavar gibi mühimmatlara karşı yüksek oranda dayanıklı olduğu söyleniyor.

Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Teknokent’te, savunma sanayisinde ülkemize büyük adım attıracak bir teknoloji geliştirildi. Bilim insanları, nanoteknolojiden faydalanarak çok güçlü ve patlayıcı mühimmatlara karşı direnç gösteren materyal geliştirdiler. Yüzde %98 oranında yerli üretim olan bu materyalle üretilecek olan yelekler, güvenlik güçlerimizin şu anda kullandıkları yeleklerden çok daha dayanıklı durumdalar.

Roket ve uçaksavar mermisi gibi mukavemeti yüksek mühimmatlara direnebilen yelek, aynı zamanda esnek bir malzeme ile üretildiği için son derece kullanışlı. Bu sayede söz konusu malzemenin farklı amaçlarla kullanılması, yelek dışındaki materyallerin de üretilmesi bekleniyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Peyami Battal, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamalarda, yelekteki materyalin geliştirilerek tank zırhlarında veya güvenli kule inşaatlarında kullanılabileceğini söyledi. Battal, “Üniversitemiz tarafından geliştirilen yelek, çok değişik kapsamda güce sahip. Mermilere karşı koruyucu özelliği bulunan çelik yelek, güvenlik kuleleri ve tank zırhı için de geliştirilmiş oldu" dedi.

Diğer yeleklere kıyasla daha hafif ve dayanıklı materyal üretildiği için, daha kullanışlı yelekler görmek mümkün olacak. Prof. Dr. Peyami Battal, "Tüm testler yapıldı. Bunlarda artık üretim aşamasına geçildi. Üretimine Van'ınımızın Teknokent'i içinde devam edilecek. Bu çelik yelek koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içine dahi dikilecek incelikte. Yaklaşık 250-300 gram civarında. Dolayısıyla bu yelek akranları içerisinde hem daha güvenlikli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sürülmüş olacak. Tanklar savaş meydanlarında olsun, güvenlikli bölgelerde olsun çok değişik mermilere muhatap olan araçlardır. Bunların etkin bir şekilde korunması lazım. Bununla ilgili çalışma da iyi bir noktada. Bununla ilgili de seri üretime geçmek için son aşamaya gelindi" açıklamasında bulundu.