İnsan gözüyle aynı çözünürlükte sanal gerçeklik başlığı üreterek adını duyuran Finli girişim için işler yolunda gözüküyor.

Şirket yatırımlarında Avrupalı Atomico ile Siemens'in desteklediği girişim firması Next47 başı çekerken, var olan A tipi fon yatırımcıları EQT Ventures ve Lifeline Ventures de yatırımlarına devam ettiler. Toplamda, Helsinki merkezli şirketin kasasına giren para ise 46 milyon dolar oldu.

2016 yılında kurulan Varjo'nun amacı, piyasada var olan Microsoft HoloLens ya da Magic Leap gibi cihazların ötesine geçip, piyasaya insan gözü ile aynı çözünürlüğe sahip olan ilk sanal gerçeklik setini ve karışık gerçeklik setini sunmak olarak açıklanmıştı. Ancak piyasadaki diğer ürünlerin aksine Varjo daha çok sanayide kullanım amaçlı alım yapacak müşterileri hedefliyor.

Daha önce Microsoft ve Nokia bünyesinde çalışıp, Meego N9 ve son teknoloji Lumia telefonlar üzerinde önemli etkisi olmuş olan şirketin kurucusu ve CEO'su Urho Konttori, bir görüşmede Varjo'nun amacını "simülasyon ve eğitim, mimari, otomotiv, havacılık, üretim, mühendislik ve inşaat" gibi "tasarım temelli" endüstrilere satış yapmak olarak tanımlamıştı.

VR ve XR'ın bu şekilde kullanılmaları için insan gözünü taklit edebilecekleri en üst seviyede taklit etmeleri ve keskin bir görüntü/derinlik hassasiyeti vermeleri gerekiyor. Konttori'ye göre var olan VR cihazlarıyla bu tarz bir tasarım işi yapmalarını istemek, insanlardan körlemesine iş yapmalarını istemeye benziyor. Şirket, piyasadaki ürünlerin düşük çözünürlüklerinin aksine, prototiplerinde "göz başına 50 megapiksel efektif çözünürlüğe ulaştıklarını" iddia ediyor.

Varjo hedeflediği noktaya ulaşmayı başarması halinde hala daha kil modeller kullanılan ve tasarımların protoip haline dönüşmesi büyük zaman ve para isteyen otomotiv gibi alanlarda yeni ve daha cesur şeyler denenebilecek, üretim ve tasarım süreçleri çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Dikkat çekici bir nokta da, Atomico'nun zaman zaman hayalci firmalara yatırım yapma huyu olmasına rağmen Varjo'nun hiç de hayalperest bir firma olmaması. Şirketin açıklamalarına göre bu yılın sonraında VR başlıklar ticari olarak satışa çıkacak, AR/XR başlık eklentileri de 2019 yılının ilk yarısında gelecek.

Techcrunch'a göre firma, hali hazırda Airbus, Audi, BMW, Volkswagen ve Liliıum gibi firmalarla partnerlik üzerinde çalışıyor.

Uzun süredir donanım anlamında piyasanın dışında kalmış olan Avrupalılar da Varjo ve onun Nokia'dan gelme çalışanları sayesinde geri dönüş yapıyor. Konttori'ye göre Avrupalı VC firmaları gerçekten inovatif donanımlar için iştahlarını kaybetmiş durumdalar. Varjo'nun durumunda Atomico ve Lilium bir istisna temsil ediyor.