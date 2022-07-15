Vatandaşların Kredi ve Kredi Kartı Borcu 1 Yılda %55 Arttı!

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan verilere göre vatandaşın toplam kredi ve kredi kartı borcu 1 yılda %55 oranında arttı. Kredi kartı kullanan kişi sayısı 1 milyondan fazla artarken, borcundan dolayı takibe alınanların sayısı da neredeyse ikiye katlandı..

Türkiye’de sadece bir yıldan kısa sürede muazzam oranda yükselen enflasyon ve döviz kuru nedeniyle alım gücü büyük oranda düşerken, bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkez verileri çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. TBB’nin verileri, ülkemizde bir bireysel iflas dalgasının kapıda olduğuna işaret etti.

TBB verilerine göre bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, kısaca vatandaşın borcu, bir önceki yıla göre %55 oranında arttı ve 30,5 milyar TL’ye ulaştı. Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ise Mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977’ye ulaştı.

Yasal takibe alınan kişi sayısı neredeyse ikiye katladı:

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı: 403 bin

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı: 513 bin

Bireysel kredi veya kredi kartından dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı: 748 bin 437 2021 yılının aynı döneminde: 408 bin 913 (-339 bin 524)



Bireysel kredi kartı kullanımı büyük oranda arttı:

Takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı, son bir yılda 1,6 milyon kişi arttı ve 36,1 milyona ulaştı.

ve 36,1 milyona ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi kartı bakiyesi 31.500 TL’ye çıktı.

Çekilen kredilerin %60’ı ihtiyaç kredisi:

İnteraktif Kredi'den Krediler Birimi Müdürü Zehra Tükenmez, çekilen bireysel kredilerin %60’ının ihtiyaç kredisi olduğunu belirtti. Tükenmez, bunun ne anlama geldiğini de şu şekilde açıkladı:

“Bu durum vatandaşın araç, konut gibi taşınmaz satın almaktan ziyade anlık ihtiyaçları ve günü kurtarmak için kredi kullanmayı tercih ettiği gibi bir çıkarım yapmamıza sebep oluyor. Tüketici kredilerinde limitler 150.000 TL civarına kadar çıkabiliyorken şimdi bu limitler 50.000-70.000 TL arasında kalıyor.”