Google+, 2011'in haziran ayında çok büyük umutlarla duyurulmuştu. Bir süre referans sistemi ve davetiyelerle büyük heyecan yaratan platform, 20 Eylül 2011'de oldukça hızlı bir başlangıç yapsa da yarattığı heyecan git gide sönmüştü.
Aradan geçen onca yılın ardından, YouTube hesabı açmak ve çeşitli Google Play servislerine girebilmek dışında hemen hemen kimsenin kullanmadığı platforma veda günü yaklaşıyor. Kendine has bir kitlesi halen bulunsa da platformun masrafı getirsini fersah fersah aşmış durumdaydı. Bu sebeple her güzel şeyin olduğu gibi Google+'ın da sonu geldi.
Dilerseniz platformun kapanma tarihlerine bir göz atalım.
Google+ İçin Yayınlanan Kapanma Takvimi
- 4 Şubat'tan itibaren herhangi bir şekilde Google+ profili veya sayfası açılamayacak.
- Blogger ve benzeri sitelerden Google+ yorumu özelliği kaldırılacak. Bu süreç 2 Nisan'a kadar sürecek.
- Birkaç hafta içerisinde Google+ ile giriş yapabileceğiniz siteler çalışmaz hale gelecek.
- 2 Nisan'da Google+ sonsuza dek aramızdan ayrılacak. Bütün sayfalar ve içerikler silinecek. Fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere yedeği alınmayan her şey tarihe karışacak.