Google'ın büyük umutlarla, Facebook ve benzeri platformlara rakip olması için kurduğu platform tarihin tozlu raflarına karışmak üzere.

Google+, 2011'in haziran ayında çok büyük umutlarla duyurulmuştu. Bir süre referans sistemi ve davetiyelerle büyük heyecan yaratan platform, 20 Eylül 2011'de oldukça hızlı bir başlangıç yapsa da yarattığı heyecan git gide sönmüştü.

Aradan geçen onca yılın ardından, YouTube hesabı açmak ve çeşitli Google Play servislerine girebilmek dışında hemen hemen kimsenin kullanmadığı platforma veda günü yaklaşıyor. Kendine has bir kitlesi halen bulunsa da platformun masrafı getirsini fersah fersah aşmış durumdaydı. Bu sebeple her güzel şeyin olduğu gibi Google+'ın da sonu geldi.

Dilerseniz platformun kapanma tarihlerine bir göz atalım.

Google+ İçin Yayınlanan Kapanma Takvimi