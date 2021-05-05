Türk mühendisler, tıpkı gerçek hayattaki gibi toplantı düzenlenebilen sanal gerçeklik yazılımı geliştirdi. Vemaker adlı platform üzerinden etkinlik, toplantı, kongre ve fuarlar düzenlenebiliyor, katılımcılar platform üzerinden sosyalleşebiliyor.

Dijitalleşmenin giderek hız kazandığı pandemi döneminde yazılım şirketleri, dijital alanda hizmet veren markaların taleplerini karşılayabilmek için yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda sanal gerçeklik teknolojileriyle iş dallarına uygun eğitim modülleri, iş güvenliği simülasyonları ve oyunlaştırma içerikleri sunan Modern Innova, Vemaker ile sektörde fark yaratacak bir dönüşüme imza atmayı hedefliyor.

Kullanıcılarına gerçeğin ve sanalın iç içe geçtiği kurgusal bir evren tasarımı sunan Vemaker platformu üzerinden etkinlik, toplantı, kongre ve fuarlar düzenlenebiliyor. Gerçek bir yaşam simülasyonu olarak da tanımlanan Vemaker ile kurumlar; sanal ofis alanları kiralayabiliyor veya satın alabiliyor.

3 boyutlu meta dünya

Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) teknolojileri alanında çözümler sunan Modern Innova, Vemaker platformuyla sanal gerçeklik alanında dönüşümü başlatıyor. Etkinlik, eğitim, buluşma, çalışma ve paylaşım platformu olan Vemaker, temelleri 3 boyutlu bir meta dünya olarak karşımıza çıkıyor. Platformda özel 3 boyutlu alanlar ve pek çok sunum aracıyla temel ihtiyaçlara cevap verilirken aynı zamanda oyunlaştırmaya imkân tanıyan yapısı ile etkinlik ve buluşmalar da sanal ortama taşınıyor.

Katılımcılar, platform içerisinde farklı kişilerle konuşabiliyor, istediği etkinlik, fuar ve toplantıya katılabiliyor ve ofisini Vemaker'a taşıyarak platform üzerinden çalışabiliyor. Vemaker'da aynı zamanda markaların talebine göre özel konsept çalışmalar da yapılabiliyor. Sosyal bir platform olarak tasarlanan Vemaker, 7/24 kullanıcıların aktif olabildikleri ve sosyalleşebildikleri bir mecra olmayı amaçlıyor.

%100 yerli yazılım

Vemaker, %100 yerli bir yazılım olmasıyla da dikkat çekiyor. Firmaların etkinlik ve organizasyonlarını Vemaker’a taşımasıyla birlikte, ciddi oranda maliyet avantajı elde etmesi hedefleniyor. Ayrıca tamamen yeşil bir platform olan Vemaker ile firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları için de önemli bir fırsat sunuluyor.

Gerçek bir yaşam simülasyonu

Vemaker'ın çalışma hayatında büyük bir dönüşüm yaratacağının altını çizen Modern Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, "Vemaker'ı temelleri 3 boyutlu etkileyici bir meta dünya olarak tasarladık. Yeni nesil bir kitle iletişim aracı olan Vemaker'la kişilere gerçek yaşam simülasyonu sunuyoruz" dedi.

Kullanıcıların 7/24 sosyalleşebilecekleri bir platform

Vemaker'ı bir sosyal platform olarak tasarladıklarını belirten Gökçer, “Vemaker, 7/24 insanların içinde oldukları ve sosyalleşebildikleri bir mecra olarak tasarlandı. Kökleri ve düşünsel ilkeleri pandemiden çok önce atılan Vemaker platformu, pandemi ile birlikte aslında bu tip bir platforma ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu da kanıtladı. Bugün gelinen noktada; tüm buluşma ve etkinlikler platform aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Kolektif çalışmaya imkan sağlayan platform; hızı, katılım hissi vermesi ve verimliliği yükseltmesiyle de Vemaker’a olan ihtiyacı kanıtlıyor. Firmalar, Vemaker’ı kullanarak maliyet anlamında ciddi faydalar sağlayabilecekler” şeklinde sözlerine devam etti.

Vemaker hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uygulamaya ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.