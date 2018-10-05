Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yaptığı açıklamaya göre, resmi kripto para birimi Petro 5 Kasım'da satışa açılıyor.

Son zamanlarda ABD ile yaşadığı krizin yanı sıra ekonomik kriziyle de gündeme gelen Güney Amerika ülkesi Venezuela, petrol satın almak için de kullanılabilecek olan kripto para birimini satışa açıyor. Venezuela’nın resmi kripto para birimi Petro, Maduro’nun 1 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre 5 Kasım 2018 tarihinde satışa açılacak.

Maduro, para biriminin uluslararası altı borsada listelendiğinin altını çizdi. Maduro, devam eden açıklamasında Petro’nun popüler kripto para birimleri veya resmi parayla satın alınabileceğini de açıkladı. Maduro, açıklamasında “Petro satışı 5 Kasım’dan itibaren 'Egemen bolivar', Bitcoin, Ethereum veya dolar karşılığında Venezuela halkına sunulacak” dedi.

Maduro, Petro için geliştirilen bir kripto para birimi cüzdanının olduğunu; ancak bunun şimdilik yalnızca Android platformunu desteklediğini ifade etti. Daha önce petrol destekli olduğu açıklanan Petro’nun bunun yanı sıra alüminyum, elmas, altın ve demir gibi çeşitli doğal kaynaklar tarafından da desteklendiği ülke yönetiminin resmi internet sitesinde ilan edildi. Kripto para birimiyle petrol de alınabileceğini duyuran Maduro, 1 Petro karşılığında 1 varil Venezuela petrolünün alınabileceğini ifade etti.