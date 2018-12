Venom'un Senaristi Jeff Pinkner: Venom 2 Kesinlikle Gelecek

Venom'un yazarı Jeff Pinkner, devam filmiyle ilgili ser verip sır vermese de Venom 2'nin çekileceğini doğruladı.

Her ne kadar hem eleştirmenlerden hem de Marvel hayranlarından ciddi eleştiriler alsa da Venom, gişe açısından gayet iyi bir iş çıkardı. Toplamda 850 milyon dolar gibi bir gelir bırakan filmin devamı gelip gelmeyeceği de konuşulmaya başlanmıştı.

Venom'un yazarı Pinkner, verdiği bir röportajda Venom 2'nin sorulması üzerine şunu söyledi: "Şu an itibarı ile Venom 2'nin çekileceği dışında herhangi bir bilgi veremem."

Marvel'ın sinematik evreninin yanında, işe farklı bir açıdan bakmayı tercih eden Sony şu ana dek işleri yolunda tutmayı başardı. Her ne kadar Venom filmi, Spider-Man faktörünü tamamen işin içinden çıkarmayı seçse de Spider-Man: Into The Verse'ün şu ana dek adeta rüya gibi gelen notlarından sonra işler değişebilir.

Venom'un gişe başarısının ardından, Spider-Man: Into The Verse'ün 'gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man filmi' unvanını birçok eleştirmenden almasıyla Sony'nin kendi evrenine derinlik katması bekleniyor.