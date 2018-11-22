Venom Gişede Bütün X-Men Filmlerini Dövdü, Deadpool Dahil

Venom, vizyona girdiği ilk haftalarda sıklıkça eleştirilmişti. Daha sonra işler yoluna girdi ve film, bütün X Men filmlerinden daha fazla gişe yapmayı başardı.

Amazing Spider Man 2 pek çok kişiye göre en kötü Örümcek Adam filmidir. Filmin bu kadar kötü olmasının sebebi ise karakterleri anlamayan yönetmenin hikayeyi bir türlü kafasında canlandırmayı becerememesi ve senaryonun düzgün yazılmamış olmasıdır. Bu serinin ortaya çıkmasının sebebi ise Toby Maguire’in Örümcek Adam’ının berbat bir filmle ve berbat bir venomla sona erdirilmesi. Sonuç ise net: Sony Örümcek Adam’ı Marvel’e ödünç verdi, kendisi ise Venom üzerinden kendi evrenini oluşturmaya başladı.

Şu anda 783 milyon dolarlık ciroya ulaşan Venom filmi, en yüksek ciroya ulaşan X-Men filmi Deadpool (781 milyon) dahil bütün X-Men bağlantılı filmleri geride bırakmış durumda. Venom filmi 2018 yılının gişede en iyi performans gösteren filmleri arasında yer alıyor.

Filmin başarısında en önemli etken olarak Çin seyircisinin filmi ve karakteri çok sevmiş olması gösteriliyor.