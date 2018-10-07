Venom, 80 milyon dolarlık gişeyle, Kuzey Amerika Ekim ayı hafta sonu gişe rekortmeni oldu.

Marvel'ın 1 Ekim 2018'de vizyona giren Venom filmi, vizyona girdiği hafta sonu, yurt içinde (Kuzey Amerika'da) 80 milyon dolar hasılat ile gişe rekorlarını alt üst etti. Variety'nin raporuna göre bir önceki Ekim ayı gişe rekorunun sahibi olan Gravity filminin 2013'teki 55 milyon dolarlık gişesini Venom, 80 milyon dolarlık açılış yaparak geçti.

Venom'un ülke içi hasılatı inanılmaz olsa da vizyona girdiği günden beri ülke dışında 125 milyon dolarlık hasılat yaptı. Ülke içi hasılat 80 milyon dolar ve ülke dışı hasılat 125 milyon dolar toplamında, 205 milyon dolar etmekte.

Birkaç gündür vizyonda olmasına rağmen Venom'un tek rekoru bu değil. Kuzey Amerika'da Ekim ayında yayınlanan ön gösterim gecesinde en çok gişe getiren film olma rekorununun sahibi Paranormal Aktivite 3'ün, 2011'de yaptığı 8 milyon dolarlık gişeyi, 2 milyon dolarla geçerek 10 milyon dolara ulaştı ve bu rekoru da kırmış oldu.

Açılış haftasında iyi gişe yapan bir diğer film de Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın "A Star is Born" filmi oldu. Ülke içinde 42 milyon dolar ve toplamda 56 milyon dolar hasılat getiren film, 36 milyon dolarlık bütçesini telafi etti, üstüne de biraz kâr yaptı. Venom'la karşılaştıracak olursak, Venom 100 milyon dolarlık bütçesini daha şimdiden aşmış durumda. İlerleyen zamanlarda Venom, kârına kâr katacaktır.