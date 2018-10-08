Venom: Zehirli Öfke Filminden 5 Detay

Uzun süredir merakla beklenen Venom: Zehirli Öfke filmi 5 Ekim'de vizyona girdi. Filmde gözümüze çarpan detaylardan en önemli gördüklerimizi sizin için sıraladık.

Sony'nin Örümcek Adam olmadan bir evren kurmaya karar vermesinin ardından çektiği ilk film olan Venom: Zehirli Öfke, özellikle sinematik evrenin başlangıç filmi olarak ağır bir yükün altındaydı. Tom Hardy'nin Eddie Brock rolünü üstlendiği bu filmde gözümüze çarpan detayları sizinle paylaşmak istedik.

1- Eddie'nin Hikayesi

Filmin başlarında Eddie Brock'un New York'tan kaçmak zorunda kaldığından bahsediliyor. Bu, Örümcek Adam çizgi romanlarında Eddie'nin ilk defa Venom'a dönüştüğü zamanlara tekabül eden bir çizgi romandan alıntı. Çizgi romanda Eddie filmdeki gibi gazetecidir ve yanlış kişiyi Sin Eater adlı katil olarak suçlar, çünkü kaynağı yalan söylemiştir. Eddie'nin başarısı, Örümcek Adam'ın gerçek Sin Eater'i yakalması ile büyük bir rezalete dönüşür, bunun üzerine Eddie gösterisini kaybeder ve bunun için Örümcek Adam'ı suçlar.

2- John Jameson

John Jameson ismi filmin en başında düşen roketteki kişiler arasında geçiyor. John Jameson çizgi romanlarda da yer alan bir karakter, J. Jonah Jameson'un oğlu. Ay'a yapılan bir görev sırasında mekiği kaza geçiren John, daha sonra Man-Wolf adlı karaktere dönüşür, ara ara hikayelere girer çıkar.

3- Carlton Drake ve Life Foundation

Filmde kendini bilime adamış, bilimsel gelişme adına etikten uzaklaşmış bir ekip gibi gösterilen Life Foundation ve onun başı olan Carlton Drake, çizgi romanlarda da var. Çizgi romanda Life Foundation ekibi, çeşitli pis işlere bulaşmış, güvenilmez tiplerden oluşuyor.. Yarın bir gün kopacak olası kıyamette simbiyotlar ile birleşerek hayatta kalmanın yolunu bulma derdindeler.

4- She-Venom

Filmde Anne isimli ablamız/yengemiz, bir ara Venom ile birleşiyor. Bu sahne, She-Venom karakterini göz ucuyla da olsa görmemizi sağlıyor. Çizgi romanlarda Eddie, simbiyotu vurulan Anne'i kurtarmak için kullandığında Anne ve Venom, ufak bir katliam yaparlar. Hatta kendine geldiğinde yaşadığı travmayı da hiç bir zaman atlatamaz Anne.

5- Carnage

Muhteşem bir oyuncu olan Woody Harrelson, fillmde ismi belli olmayan bir karakteri canlandıracaktı. Filmin after credits sahnelerinde gördük ki bu kişi, Carnage simbiyotunun taşıyıcısı Cletus Kasady. Böylelikle devam filmine de selam çakılmış oldu.