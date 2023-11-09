Venüs'ün Atmosferinin Gündüz Kısmında Oksijen Tespit Edildi

Venüs'ün atmosferini inceleyen bilim insanları, gezegenin zehirli gazlarla dolu olan atmosferinde oksijenin izini bulmayı başardı.

Güneş Sistemi içerisinde yer alan gezegenler arasında en dikkat çekici olanlardan biri şüphe yok ki Venüs. Dönüş yönünün ters olması, zehirli atmosferi ve yüksek sıcaklığı nedeniyle Venüs, pek çok gizemi barındırmaya devam ediyor. Yine de gezegen hakkındaki bilgilerimiz gün geçtikçe artıyor.

Venüs'te atomik oksijen bulundu

Almanya'da bulunan Deutches Zentrum Für Luft-und Raumfahrt (DLR) tarafından yürütülen çalışmalarda, Venüs'ün atmosferinin Güneş'e bakan kısmında atomik oksijen tespit edildi. Reaktif bir oksijen türü olan atomik oksijen böylece Venüs'ün atmosferinin ışık alan kısmında ilk defa tespit edildi. Atomik oksijen, tek başına duran reaksiyona hazır oksijen atomudur. Bizim soluduğumuz hâlinde ise oksijen iki atomdan bir araya gelen bir bileşiktir.

Venus Express adlı uzay aracından gelen verileri inceleyen bilim insanları, gezegenin atmosferinde zeminden 90-120 kilometre kadar yükseklikte atomik oksijen bulunduğunu keşfetti. Oksijenlerin yoğunluğu ise santimetreküp başına 100 ilâ 1000 parçacık arasında değişiyor. Bu miktar, bizim gezegenimizin atmosferindeki oksijen yoğunluğundan çok daha düşük.

Araştırmacılara göre atomik oksijen birkaç farklı yöntemle ortaya çıkmış olabilir. Bu olasılıklar arasında gezegendeki karbondioksit ve suyun Güneş ışığı ile parçalanması yer alıyor. Bir diğer olasılık ise gezegen yüzeyindeki kayaların ve minerallerin reaksiyona girmesi. Bazen reaksiyonlar sonucunda artık madde olarak oksijen dışarıda kalabiliyor.

Bilim insanlarına göre atomik oksijenin varlığı, Venüs atmosferi üzerinde önemli bir rol oynayabilir. Örneğin bu oksijen, atmosferdeki diğer element ve bileşiklerle reaksiyona girerek gezegenin iklimini ve kimyasını etkileyebilir. Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, gelecekte Venüs'ü ve Dünya ile olan farklarını daha kolay anlamaya da yardımcı olacak.