Yeni Yılda Vergi Harç ve Cezalara Yüzde 22.58 Zam Geliyor

Bugün yayımlanan son ekonomik veriler, 2020 yılına zamlarla gireceğimizi gösteriyor. Üretici Fiyat Endeksi raporunda "Yeniden Değerleme Oranı" yüzde 22.58 olarak açıklandı. Bu tutar, 2020 yılında ceza ve vergi gibi ödemelerin yüzde 22.58 daha yüksek olacağını gösteriyor.

Her geçen gün 2019 yılının sonuna daha da yaklaşıyoruz. Kasım ayına girmemizle birlikte yılın 300 gününü geride bıraktık ve artık, 2020 yılından sadece iki ay uzaktayız. Türkiye için 2019 yılı, özellikle de ekonomi alanında parlak geçmedi. Döviz kurlarının yüksekliği ve enflasyon, Türkiye'nin 2019 yılındaki ekonomisini etkileyen en önemli kalemler oldu.

TÜİK'in bugün açıkladığı rapor, enflasyon oranının yıllık bazda yüzde 8.55 olduğunu ortaya koyuyor. Merkez Bankası ve ilgili bakanlığa göre ise 2019 yıl sonu enflasyon oranı, yüzde 12 seviyelerinde olacak. Ancak açıklanan rakamlar bunlarla sınırlı değil. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporunda yer alan veriler, 2020 yılında zamların yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

ÜFE raporunda bulunan Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 22.58 olarak belirlenmiş durumda. Bu da 2020 yılındaki vergi, harç ve cezaların, 2019 yılına göre yüzde 22.58 oranında artacağını gösteriyor. Başka bir deyişle 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet ve pasaport harçları ve trafik cezaları gibi kalemler, 1 Ocak 2020 itibarıyla yüzde 22.58 oranında zamlanmış olacak.

Türk vatandaşları pasaport harçlarında bu yıl, en düşük 248.26 TL ödeme yaptılar. 2020 yılında ise bu tutar, 304.31 TL'ye yükselecek. Vatandaşlar, 304.31 TL karşılığında 1 yıllık pasaport harcı yatıracaklar. 2 yıllık pasaportlardaki harç tutarı ise 405 TL'den 496.44 TL'ye yükselecek. 4 ila 10 yıl arasındaki süreli pasaportlarda ise 2019 yılında 811 TL harç ödemesi yapıldı. Bu tutar, 2020 yılında 994.12 TL'ye yükselecek.