Veri İhlalleri, Şifre Yöneticilerine Olan İlgiliy Artırıyor

Şifre yöneticilerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Milyonlarca insanın mağdur olduğu büyük veri ihlalleri, insanları şifre yöneticilerini araştırmaya ve kullanmaya teşvik ediyor.

Şifrelerin tarih olacağı zaman beklense bile insanlar hesaplarının güvenliği için hâlâ şifreleri kullanıyorlar. Bunun yanı sıra tabii ki çok faktörlü kimlik doğrulama gibi uygulamalar sayesinde şifrelerin güvenliği belli bir oranda artmaya devam ediyor.

Avira tarafından Dünya Parola Günü'nde yayımlanan bir rapora göre 2019 yılında bu zamana kadar her biri 200 milyondan fazla insanı etkileyen 4 önemli veri ihlali yaşandı. Bu, pek çok kimlik bilgisi ve şifrenin karanlık ağlarda kullanıma sunulmasına yol açtı.

Veri ihlali saldırısına uğrama ihtimali, hesap sayısıyla doğru orantılı. Kullanıcılar ne kadar hesaba sahiplerse saldırıya o kadar açık oluyor. 10 tane hesabı olan birinin yüzde dokuz oranında veri ihlaline uğrama olasılığı bulunuyor. 100'ün üzerinde hesabı bulunan biri için bu oran yüzde otuzlara kadar çıkabiliyor.

Sorun, belli bir oranda insanların güvenlik alışkanlıklarıyla da ilgili. Zayıf şifreler, farklı hesaplarda tekrarlanan şifreler ve kullanıcı isimleri gibi zayıf güvenlik alışkanları, insanları tehdide açık hale getiriyor.

Yaşanan önemli veri ihlalleri, insanları şifre yöneticilerini araştırmaya ve kullanmaya yönlendiriyor. Ancak şifre yöneticilerini kullanmak için kullanım kolaylığının güvenlikten daha büyük bir rol oynadığı görülüyor.

Avira'da kimlik koruma direktörü olan Tim Gaiser "İnsanlar, genellikle mümkün olan en kısa şifreyi farklı varyasyonlarıyla birlikte çeşitli hesaplarda kullanıyor. Bu, bilgisayar korsanlarının harcayacağı eforu azaltıyor ve korsanlara kullanıcının diğer hesaplarına da erişmek için ekstra motivasyon sağlıyor" diyor. Gaiser, yaptıkları araştırmaya göre şifre yöneticisi kullanmanın genellikle kolaylık ve hıza bağlı olduğunu belirtiyor. Bu durum, dolaylı yoldan olsa da insanların güvenliklerini sağlamaya yardımcı oluyor.