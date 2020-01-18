Verilerinizi Ele Geçiren 30 Popüler Kamera Uygulaması

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri özellikle güzel fotoğraflar hepimizin ilgi alanı haline geldi. Eskiden basit bir düzenleme için bile bilgisayar kullanılması gerekirken şimdilerde neredeyse bütün kusurları saniyeler içinde düzeltebilen sayısız uygulama kullanıma açılmış durumda. Bu uygulamaların bazılarının faydadan çok zarar verdiği ise şu günlerde bir kez daha konuşuluyor.
Sitenin yaptığı açıklamaya göre kullanıcı verilerini çalan 30 uygulamadan bir tanesi kullanıcılardan herhangi bir izin almaksızın kamera verilerine direkt erişecek kadar ileri gitmiş durumda. İncelenen geliştiricilerin üç tanesi de bir grup gibi görünüyor ve daha önce de tespit edilmiş kötü amaçlı yazılımlarla bağlantıları olduğuna inanılıyor. Bu kötü amaçlı yazılımların reklamları tıklama olmaksızın açmak ve görüntülemek, uygulamaları indirmek ve yüklemek, dosyaları eklemek ve kaldırmak gibi kullanıcı ve telefonlara zarar verebilecek işlemler için geliştirildiği de açıklanan bilgiler arasında.
Uygulamalar tam olarak neyi çalıyor?
Raporlara göre çalınan kullanıcı verileri arasında, fotoğraflar, kişi listeleri, GPS tabanlı konumlar, ses dosyaları, videolar gibi veriler yer alıyor. Uygulamaların geçen yıl aralık ayı itibariyle indirilme sayısının 500 milyondan fazla olduğunu da eklersek sanıyoruz durumun korkutuculuğunu daha iyi kavrayacaksınız.
Verileri çalan zararlı uygulamaların listesi:
- BeautyPlus - Easy Photo Editor&Selfie Camera
- BeautyCam
- Beauty Camera – Selfie Camera
- Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo
- Beauty Camera – Selfie Camera&Photo Editor
- Selfie Camera – Beauty Camera &Photo Editor
- YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
- Sweet Snap- Beauty Selfie Camera&Face Filter
- Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap
- Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
- Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
- Beauty Camera – Best Selfie Camera&Photo Editor
- B612 – Beauty&Filter Camera
- Face Makeup Camera&Beauty Photo Makeup Editor
- Sweet Selfie – Selfie Camera&Makeup Photo Editor
- Selfie Camera – Beauty Camera&MAkeup Camera
- YouCam Perfect – Best Photo Editor&Selfie Camera
- Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
- Selfie Camera - Beauty Camera
- Z Beauty Camera
- HD Camera Selfie Beauty Camera
- Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editör
- Makeup Camera – Selfie Beauty Filter Photo Editor
- Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
- Selfie Camera – Beauty Camera& AR Stickers
- Camera 360 Beauty Camera
- Photo Editor – Beauty Camera
- Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor
- Selfie Cam- Bestie makeup Beauty Camera&Filters
Kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilen bu uygulamalar telefonunuzda bulunuyorsa listeden kontrol ettikten sonra kaldırmanız faydalı olacaktır. Bunu yapmanızın, hem kişisel verilerinizi korumak hem de cihazınızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için gerekli olduğunu da ekleyerek haberimizi noktalıyoruz.