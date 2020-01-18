Verilerinizi Ele Geçiren 30 Popüler Kamera Uygulaması

CyberNews sitesinin yaptığı son açıklamaya göre Google Play mağazasında bulunan birçok kamera uygulaması kullanıcıların verilerini çalıyor. Çoğunluğu Çin ve Hong Kong kökenli olan uygulamaların bulunduğu bir liste yayınlayan site kullanıcıları olası risklere karşı uyardı.

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri özellikle güzel fotoğraflar hepimizin ilgi alanı haline geldi. Eskiden basit bir düzenleme için bile bilgisayar kullanılması gerekirken şimdilerde neredeyse bütün kusurları saniyeler içinde düzeltebilen sayısız uygulama kullanıma açılmış durumda. Bu uygulamaların bazılarının faydadan çok zarar verdiği ise şu günlerde bir kez daha konuşuluyor.

Sitenin yaptığı açıklamaya göre kullanıcı verilerini çalan 30 uygulamadan bir tanesi kullanıcılardan herhangi bir izin almaksızın kamera verilerine direkt erişecek kadar ileri gitmiş durumda. İncelenen geliştiricilerin üç tanesi de bir grup gibi görünüyor ve daha önce de tespit edilmiş kötü amaçlı yazılımlarla bağlantıları olduğuna inanılıyor. Bu kötü amaçlı yazılımların reklamları tıklama olmaksızın açmak ve görüntülemek, uygulamaları indirmek ve yüklemek, dosyaları eklemek ve kaldırmak gibi kullanıcı ve telefonlara zarar verebilecek işlemler için geliştirildiği de açıklanan bilgiler arasında.

Uygulamalar tam olarak neyi çalıyor?

Raporlara göre çalınan kullanıcı verileri arasında, fotoğraflar, kişi listeleri, GPS tabanlı konumlar, ses dosyaları, videolar gibi veriler yer alıyor. Uygulamaların geçen yıl aralık ayı itibariyle indirilme sayısının 500 milyondan fazla olduğunu da eklersek sanıyoruz durumun korkutuculuğunu daha iyi kavrayacaksınız.

Verileri çalan zararlı uygulamaların listesi:

BeautyPlus - Easy Photo Editor&Selfie Camera

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera&Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera &Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap- Beauty Selfie Camera&Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

Beauty Camera – Best Selfie Camera&Photo Editor

B612 – Beauty&Filter Camera

Face Makeup Camera&Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera&Makeup Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera&MAkeup Camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor&Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera - Beauty Camera

Z Beauty Camera

HD Camera Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editör

Makeup Camera – Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

Selfie Camera – Beauty Camera& AR Stickers

Camera 360 Beauty Camera

Photo Editor – Beauty Camera

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

Selfie Cam- Bestie makeup Beauty Camera&Filters

Kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilen bu uygulamalar telefonunuzda bulunuyorsa listeden kontrol ettikten sonra kaldırmanız faydalı olacaktır. Bunu yapmanızın, hem kişisel verilerinizi korumak hem de cihazınızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için gerekli olduğunu da ekleyerek haberimizi noktalıyoruz.