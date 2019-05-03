Tumblr’ı iki yıl önce yönetmeye başlayan Verizon, blog sitesinde büyük bir kullanıcı kaybı yaşıyor. Şirket, bu nedenle de blog sitesini elinden çıkarmaya karar verdi.

Bundan yıllar önce Yahoo’nun o zamanki CEO’su Marissa Mayer, kasadan birkaç milyar dolar alıp piyasada gözüne kestirdiği çeşitli platformları satın almaya çıkmıştı. 2013 yılında gerçekleştirilen bir satın alımda Tumblr, 1.1 milyar dolar karşılığında Tumblr’ı Yahoo bünyesine katmıştı. Sitenin yoğun trafiğinden ve genç kullanıcı kitlesinden faydalanmayı başaramayan Yahoo, beklediğini bulamamıştı.

Daha sonra Yahoo, 4.5 milyar dolar karşılığında Verizon’a geçti. Anlaşmanın bir parçası olarak Tumblr da Verizon’un anlaşma tarihindeki adıyla Oath olan medya grubuna bağlandı. (Şimdiki adı Verizon Media Group oldu.)

Tumble aslında hala önemli bir aktif kullanıcı sayısına sahip. 450 milyondan fazla blogun olduğu sitede 172 milyar gönderi yer alıyor. Ancak sitenin kullanıcıları siteye küsmüş durumda ve Tumblr, ciddi anlamda kullanıcı kaybediyor.

Tıpkı Yahoo gibi Verizon da Tumblr ile ne yapacağını çok kestirebilmiş değil. Firma geçen yılın sonunda Tumblr’ın politikasını değiştirmiş ve yetişkin içeriğini yasaklamıştı. İnsan cinsel organlarının veya kadın göğüs uçlarının göründüğü görüntü ve videoları yasaklayan ve siteden kaldıran Verizon, kullanıcılardan çok ciddi bir tepki almıştı. Bu tepki sonucunda sitenin trafiğinde ciddi bir düşüş yaşandı.

Gelen haberlere göre Tumblr, çeşitli firmalarla temas kurarak Tumblr’ı satın almaya sıcak bakıp bakmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Bu görüşmelerin sonunda bir satın alma işlemi gerçekleşmesi pek beklenmese de Verizon’un Tumblr ile başının dertte olduğu açık.

Aslında Tumblr’ın hakları Verizon’a geçtiğinden beri böyle bir sorun yaşanması bekleniyordu. ABD’nin muhafazakar kanadına daha yakın duran firmanın Tumblr ile ilgili alacağı karar büyük merak konusuydu. Firma adeta platformun bindiği dalı kesince, elinde ağaçtan düşmüş ve ne olduğunu anlamaya çalışan bir platformla karşı karşıya kaldı.

Tumblr’ın geleceğinin ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.