Verizon, Bulut Tabanlı Oyun Servisini Test Etmeye Başladı

Verizon, Netflix benzeri bir sistemi oyunlar için yapmayı planlıyor. Bu sistemle birlikte güçlü donanım ihtiyacı olmayacak ve sistemde tek ihtiyacınız güçlü bir internet bağlantısı olacak.

Amerikalı operatörlerden birisi olan Verizon, oyun oynamayı seven, ama donanımı elvermediği için sevdiği oyunları oynayamayan oyuncuları sevindirmek istiyor.

İnternete sızdırılan bazı görseller ve mesajlar “Verizon Gaming” adındaki bir hizmetin alfa test aşamasında olduğunu gösteriyor. Netflix tarzında işleyecek bu serviste oyunu seçip oynamaya başlayacaksınız. Bu kadar basit.

Yine internete sızan bazı haberler sistemin beta kullanıcılar için aktif olduğunu gösteriyor. Bu servisin asıl amacının android telefonlarda yüksek sistem gerektiren oyunları oynamak olduğu da söylentiler arasında.

Test platformunda 136 tane oyun var. Bu oyunların arasında bizi şaşırtan bazı oyunlar da var: God of War, Detroit: Become Human, Knack, henüz yayınlanmamış olan Metro: Exodus ve Anthem, ve hatta Rockstar firmasının sadece Playstation ve Xbox için çıkardığı Red Dead Redemption II.

Oyunların hepsi beta kullanıcılara sunulmuş değil. Verizon’un beta kullanıcılardan istediği ise kullanıcıların bol bol oyun oynamaları ve böylece sistemin performansını test etmeleri. Zaten Verizon, kullanıcılara gönderdiği maillerde de “İlerleyen zamanlarda oyun kütüphanemiz büyüyecek ama şimdilik sistemin işleyişine odaklanmış durumdayız” diyor.

Çalışmaların temelini büyük ihtimalle 5G ağları oluşturacak. Yüksek miktarda veri aktarımına izin verecek 5G teknolojisi ile düşük gecikmeli bağlantı teknolojisi bir araya geldiği zaman, internet üzerinden daha güçlü bir cihaza bağlanıp, yüksek performans gerektiren işlemleri güçlü cihazda yapıp sadece görüntüyü kendi ekranımıza göndermesi çok kolay olacak.