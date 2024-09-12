Vertical, VX4 Air-Taxi prototipinin ilk aşama testlerini tamamladı. Şirket, 1.500 ön sipariş aldı ve ikinci aşama testlerine hazırlanıyor.

Vertical Aerospace, VX4 Air-taxi prototipinin pilotlu testlerinin ilk aşamasını tamamladı. Şirketin bu duyurusu, hisselerinde ABD ön pazarda %3,9’luk bir artışa neden oldu.

Birinci aşama testlerinde, çeşitli pilotlu bağlı uçuşlar ve yer testleri gerçekleştirildi. Toplamda 70 test noktası tamamlanarak aracın gerçek dünya uçuş senaryolarında güvenliği doğrulandı.

İkinci aşama testlerine hazırlıklar başladı

Vertical Aerospace şimdi, dikey kalkış ve iniş yapmanın yanı sıra pervanelerle düşük hızlı uçuş manevralarını içerecek olan ikinci aşama testlerine hazırlanıyor. Yapılan testlerle birlikte aracın operasyonel yeteneklerinin daha ileriye taşınması hedefleniyor.

VX4 Air-taxi, Virgin Atlantic, American Airlines ve Japan Airlines gibi büyük şirketlerden 6 milyar dolar değerinde 1.500 ön sipariş aldı. Ancak bazı eVTOL üreticilerinin testlere devam edebilmek ve üretim tesisleri kurabilmek için finansman sağlaması gerekiyor.

Vertical'ın kurucusu Stephen Fitzpatrick, söz verdiği nakit miktarının bir kısmını yatırmak için belirlenen son tarihi kaçırdı. Bloomberg, bu fonlar olmadan Vertical’in Mart 2025’e kadar nakit sıkıntısı yaşayabileceğini belirtti. Şirket, Fitzpatrick ile devam eden görüşmelerin sürdüğünü ve onun şirketi tamamen desteklemeye devam ettiğini belirtti. İlk fazda Rolls-Royce'dan ek nakit dahil olmak üzere fon topladı ve 30 Haziran itibarıyla nakit rezervlerini 84 milyon dolara çıkardı.