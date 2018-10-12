Vestel'den Konsept Otomobil Tasarımı VEO Hakkında Açıklama

Vestel'in kendi markası ile bir otomobil geliştireceği yönündeki tartışmaların artması üzerinde bir açıklama yapan Zorlu Holding, Vestel'in otomotiv sektörüne atılmak gibi bir planı olmadığını dile getirdi.

9 Ekim’de yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarımlar Bülteni’nde yer alan ve Vestel’in ilk otomobili olacağı düşünülen VEO adlı konsept otomobil tasarımının dün haber sitelerinde paylaşılmasıyla birlikte büyük bir tartışma başlamış, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan Vestel’in kendi markası ile otomobil çıkarabileceği konuşulmuştu.

Türkiye’nin yerli bir otomobil geliştirmesi için ülkenin beş büyük şirketi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda bir araya gelirken Vestel’in bireysel olarak böyle bir otomobil çalışması içine girmesi, doğal olarak tepkileri de beraberinde getirdi. Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding, tartışmaların büyümesi üzerine bir resmi açıklama yayınladı.

‘’Bugün medyaya yansıyan “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Grubu'nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik” haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.’’ diyen Zorlu Holding, açıklamasına şu şekilde devam etti;

‘’Vestel'in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmamaktadır. Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın Ar‑Ge ekibi ile 8 Ar‑Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır.

Bilindiği üzere Vestel, 2017 yılında yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi'ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir. Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye'nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Zorlu Holding’’