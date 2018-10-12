Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla yerli otomobil üretiminde çok sayıda gelişmenin beklendiği bir döneme girmiştik. Proje kapsamında “5 Babayiğit” olarak adlandırılan yerli otomobil üreticileri arasında Vestel’in de adı geçiyordu. Herkes yerli otomobile odaklanmışken, Vestel’in yaptığı bir patent başvurusu gündeme oturdu. Bu patentte yer alan Vestel VEO, ilk yerli araçla ilişkili bir tasarım değildi, Vestel bugün yaptığı açıklamayla konuya netlik kazandırdı:
Elektrikli bir otomobil olarak planlanan Vestel VEO’nun genel hatlarına dair fikir veren patent çizimleri, Twitter’de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Aracın teknolojisi hakkında çok fikir vermese de, vatandaşlar VEO’nun görünümü hakkında düşüncelerini paylaştılar.