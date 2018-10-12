Vestel, ülkemizin en büyük elektronik firmalarından birisi olarak yerli otomobilin de üreticileri arasında bulunuyor. Firmanın, Türk Patent ve Marka Enstitüsü’ne yaptığı başvuruyla ortaya çıkan yeni elektrikli otomobil tasarımı, vatandaşların gündemine girdi. Vestel VEO’nin tasarımı hakkında Twitter üzerinden yapılan paylaşımları sizin için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla yerli otomobil üretiminde çok sayıda gelişmenin beklendiği bir döneme girmiştik. Proje kapsamında “5 Babayiğit” olarak adlandırılan yerli otomobil üreticileri arasında Vestel’in de adı geçiyordu. Herkes yerli otomobile odaklanmışken, Vestel’in yaptığı bir patent başvurusu gündeme oturdu. Bu patentte yer alan Vestel VEO, ilk yerli araçla ilişkili bir tasarım değildi, Vestel bugün yaptığı açıklamayla konuya netlik kazandırdı:

Elektrikli bir otomobil olarak planlanan Vestel VEO’nun genel hatlarına dair fikir veren patent çizimleri, Twitter’de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Aracın teknolojisi hakkında çok fikir vermese de, vatandaşlar VEO’nun görünümü hakkında düşüncelerini paylaştılar.

Vestel VEO’nun konsept tasarımı için Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Tasarımı sevmeyen vatandaşlar da var: