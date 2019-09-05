Vestel'in Tasarruflu Ürünleri IFA 2019'da Tanıtıldı

Almanya’da düzenlenen IFA 2019’a katılan Vestel’in Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, tasarruf üzerine yoğunlaştıkları yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Tanıtılan ürünler arasında konserveleri vakumlayan buzdolabından kimyasal hijyen ürünlerinin kullanımı azaltan çamaşır makinesine kadar birçok elektronik eşya bulunuyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Tüketici Elektriği Fuarı IFA’ya katılım gösteren şirketlerden bir tanesi de Vestel’di. Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesine işaret ederek “Elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünlerin yanı sıra üretimde kimyasal maddelerin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da ana gündemimiz” dedi.

Kaynak israfı konusunda Türkiye ile ilgili de istatistikleri paylaşan Kaya, “Son verilerine göre Türkiye, bir yılda milli gelirin %15’ine denk gelen 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor” ifadelerini kullandı. Kaya, ayrıca Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın raporuna göre konutlarda her 100 TL’lik elektrik faturasında 35 TL’nin tasarruf etme potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Tasarruf sağlayan beyaz eşyalar:

IFA’ya 29 kez katılan Vestel, bu sene yepyeni ürünler sergiledi. Seda Kaya, yeni ürünlerinin tasarruf tarafına dikkat çekerek “Daha az elektrik ve su tüketen, deterjansız yıkama yapan, vakum aparatıyla gıdaların ömrünü uzatan beyaz eşyalar geliştirdik” diye konuştu.

Hanelerdeki su tüketimine odaklandıklarını söyleyen Kaya, bir evde sebze yıkanması için yılda ortalama 18 ton su kullanıldığını ve bu alanda su tasarrufu sağlamak için yeni bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliği eklendiğini söyledi.

Kimyasal kullanımı azaltıldı:

Daha önce deterjansız çalışabilen bulaşık makinesi çıkaran Vestel, bunun ardından deterjansız çalışan çamaşır makinesi geliştirdi. Vestel, bunları gerçekleştirebilmek için SteriliZone adı verilen bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde ek kimyasal dezenfektanlar kullanılmadan hijyen sağlanabiliyor. Bu hijyen de makinelerin kapağına entegre edilen UVC ışık kaynağı ile sağlanıyor.

Vestel, buzdolaplarına kavanoz vakumlama teknolojisi yerleştirerek ev yapımı yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerinin kaybolmasını da önlüyor.

Akıllı ev cihazları:

Akıllı ev teknolojileri üzerinde de ürünler üreten Vestel, Amazon’un sesli asistanı Alexa’yı akıllı TV’lerine yerleştirerek TV ile entegre olabilen elektronik cihazların Alexa Echo ile kontrolünü sağladı. Vestel’in yeni nesil akıllı TV’leri, Alexa’nın yanı sıra Google Asistan ve Google Nest cihazlarıyla da kontrol edilebilecek.

Oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Vestel’in IFA’da sergilediği bir diğer ürün ise Vestel DC şarj cihazlarıydı. Bu cihaz, 180 kW’a kadar olan güç çıkışı ile piyasada yer alan elektrikli araçların büyük bir kısmını yarım saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj edebiliyor.