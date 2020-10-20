Vestel, elektrikli bisikletler için batarya üreteceğini açıkladı. Vestel'in açıklamalarına göre bu bataryalar, tüm detaylarıyla Vestel'e ait olacak. Güvenlik sertifikasına ek olarak IP66 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan bataryalar, güvenlikleriyle dikkat çekecek.

Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Vestel, yeni bir sektöre giriş yaptığını duyurdu. Vestel tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, elektrikli bisikletler için yerli bataryalar üretecek. Vestel'in iddialarına göre bu bataryalar, güvenli oluşlarının yanı sıra uzun kullanım imkanı ve uzaktan servis imkanı sunacak.

Vestel tarafından üretilecek olan elektrikli bisiklet bataryaları, tüm detaylarıyla Vestel'e ait olacak. Şirket bünyesinde çalışan mühendisler, bataryaların donanım, yazılım ve mekanik sistemlerinin yanı sıra üretim ve test altyapılarının tüm süreçlerini de üstlenecekler. Vestel tarafından üretilen ilk elektrikli bisiklet bataryaları, öncelikle Salcano markalı bisikletlerde kullanılacak.

Vestel tarafından üretilecek elektrikli bisiklet bataryaları, ilk kez IFA 2019 kapsamında karşımıza çıkmıştı. Otomotiv sektöründe kullanılan bataryalardan esinlenilerek oluşturulan bataryalar, sahip oldukları EN50604-1 güvenlik sertifikaları ile şok, darbe ve ezilme gibi sorunlara karşı dayanıklı olacak. Ayrıca bu bataryalar, IP66 sertifikasına sahipler. Yani bu bataryalar, yağmur gibi sulu koşullarda etkilenmeyecek.

Vestel'in bataryalarının dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de sahip oldukları Bluetooth destekleri. Kullanıcılar, geliştirilen özel bir uygulama ile batarya ile akıllı telefon arasında bağlantı kuracaklar. Bu bağlantı sayesinde bataryanın doluluk durumu takip edilebilecek. Ayrıca bir kullanıcı, bu bağlantı ile uzaktan servis hizmeti de alabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalar, Vestel CEO'su Turan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, geleceğin teknolojilerine yatırım yaptıklarını belirterek, tüketici deneyimini iyileştirecek ürünler üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Bu bağlamda birbirleri ile etkileşime girebilen ürünler geliştirdiklerini ifade eden Turan Erdoğan, elektrikli bisiklet bataryasının da bunlardan bir tanesi olduğunun altını çiziyor. Vestel'e göre ürettikleri elektrikli bisiklet bataryaları, sektörde bir ilk olma niteliğinde.

Vestel'in elektrikli bisikletler için üreteceği bataryaların, ne zaman kullanımda olacağı şu an için bilinmiyor. Şirket, bu bataryaları kullanacak ilk bisiklet üreticisinin Salcano olacağını söylüyor olsa da bu tek olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Vestel, tasarladıkları bataryaları hem yerli hem de yabancı tüm bisiklet üreticilerine sunacağını söylüyor. Şirketin hedefi, elektrikli bisiklet bataryaları konusunda sesini dünyaya duyurmak.