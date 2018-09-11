Vestel, IFA 2019’de duyurduğu son akıllı telefonu Venus V6’yı satışa çıkardı.

Duyurusunun ardından geçen kısa süre sonrası satış raflarındaki yerini alan Venus V6’nın hedeflediği müşteri portföyü, daha çok fotoğraf çekmeyi sevenlere yönelik. Arka kısmında bulunan çift tonlu LED flaş destekli 5 ve 13 MP çözünürlükteki kameraların yanı sıra 8 MP çözünürlüğündeki ön kamera, kullanıcıların bu anlamdaki beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır.

HD Plus Incell teknolojisinin yer aldığı, Corning Gorilla Glass 3 tarafından korunan, 1440 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inçlik bir ekrana sahip olan Vestel Venus V6, 2 TB’a kadar arttırılabilir 32 GB dahili hafıza ve 3 GB RAM ile bellek konusunda ‘cimrilik’ yapmamış. Zira özellikle de yerli telefonlarımızdaki RAM miktarının genelde düşük olması, kullanıcıların pek hoş karşıladığı bir konu değil.

Android Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Vestel Venus V6’nın fiyatı ise 1699 TL. Cihazın tüm özelliklerini aşağıda göreceksiniz.

Vestel Venus V6 özellikleri