Çentikli Ekranlı Vestel Venus Z30 - Özellikleri

IFA 2018 fuarında, yerli akıllı telefon markalarımızdan Vestel’in Venus Z30 modeli tanıtıldı. Cihazın fiyatı ve özellikleri ortaya çıkarken, çentikli ekran tasarımı ve bokeh efekti sunan çift arka kamerası dikkat çekti.

Vestel, küresel akıllı telefon piyasasındaki tasarım trendlerini yakından takip ettiği Venus Z30 modelini Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarında görücüye çıkardı. 19:9 en-boy oranına sahip, 6.18 inçlik çentikli ekranıyla Venus Z30 geniş bir görüş alanı sunuyor. Ayrıca ekranın çözünürlüğü de 1080x2246 piksel (FHD +). Ekran koruması konusunda biraz geri kalan Vestel, Corning Gorilla Glass 3 ile cihazın ekranını korumayı tercih etmiş.

Teknik kapasite konusuna gelecek olursak Vestel’in 2.5 GHz hızında 8 çekirdeğe sahip MediaTek 6763T yongasını tercih ettiğini görüyoruz. Cihazın 4GB RAM’li tek versiyonu bulunurken depolama alanı olarak 64 GB sunuluyor. Cihazın hafızayı arttırmak isten kullanıcılara microSD kart desteğiyle geldiğini de belirtelim.

iPhone X, iPhone 8, Galaxy S9 ve Note9 gibi cam arka yüzeye sahip olan Venus Z30, metal çerçeve ile sağlamlığını pekiştiriyor.

Son dönemin en çok talep gören güvenlik özelliklerinden olanyüz tanıma sistemleri, iPhone X ile birlikte gelen Face ID sayesinde popüler oldu. Vestel de bu cihazında çentik bölmesinin içine yerleştirdiği sensörlerle yüz tanıma özelliğini sunuyor. Cihazın ön kamerası 16 MP çözünürlüğündeyken, arka kamerası 16 MP + 2 MP’li çif sensör kombinasyonuna sahip.

Vestel Venus Z30 Teknik Özellikleri: