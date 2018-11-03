Viber’a Gönderilen Mesajları Düzenleme Özelliği Geldi

Artık yanlış yazdığınız bir mesajı kolayca düzeltebilirsiniz.

Viber, kullanıcılarının yalvarışları sonucunda gönderilen mesajları düzenleme özelliğini getirdi. Viber, WhatsApp ya da Facebook Messenger kadar popüler olmasa da dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca kullanıcıya sahip.

Mesaj düzenleme özelliği Android’deki Viber’a birkaç hafta önce gelmiş olsa da yeni yeni fark edilmeye başlanmış gibi görünüyor. iOS kullanıcılarının da bu özelliğe yakın zamanda ulaşmaları bekleniyor. Viber, bu özelliği yazım yanlışlarının düzeltilebilmesi için getiriyor olsa da bu özellik birçok alanda yardımcı olacak.

Viber, özelliğini:

"Eğer siz de bizim gibi mükemmeliyetçiyseniz mini minnacık bir yazım yanlışının gününüzü nasıl mahvettiğini bilirsiniz. Bütün mesajı silebilirsiniz ancak tek bir kelime için bütün mesajı silmek de her zaman göze alamayacağınız bir durum.

Genelde o haliyle bırakırsınız. En nihayetinde bu bir mesaj, yazım yanlışları olabilir ya da otomatik düzeltme özellikleri istediğiniz kelimeyi başka bir kelimeye dönüştürebilir. O kadar da önemli değil. Hayır önemli.

Karşınızda Viber’ın en son özelliği: Mesaj Düzenleme. Artık mesajları düzenleyip konuşmanıza devam edebilirsiniz.

Nasıl mı? Yanlış yolladığınız ya da düzeltmek istediğiniz mesajın üzerine basılı tutun ve düzenle seçeneğini seçin. Kendi metniniz düzenlemeniz için giriş bölgesinde belirecektir. Düzelttikten sonra yollayın. İşte bu kadar basit.

Rezil olma ihtimali etkisiz kılındı :)

Bunların yanı sıra bir mesajı düzenlediğinizde konuşmadaki yerinde kalıyor ve konuşmayı engellemiyor."

Şeklinde açıkladı.

Kullanıcılarının ihtiyaçlarını dinleyen Viber’ın bu hareketi de ayrıca takdire şayan. Bundan sonra “Acaba mesajı mı silsem yoksa hiçbir şey olmamış gibi davransam” demek zorunda kalmayacaksınız.