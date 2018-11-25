Piyasadaki birçok mesajlaşma servisinden biri olan Viber, Dünya’da bir ilke imza atacak yeni bir özelliği duyurdu. Viber Toplulukları’nın tanıtımıyla birlikte, Dünya’da 1 milyar üyeyle sohbet alanı imkanı sunan ilk mesajlaşma servisi, Viber oldu.

1 milyar kişiden oluşan bir grupta, mesajların nasıl takip edileceği en büyük merak konusuyken, Viber’ın bu hamlesi, 1 milyar kişilik bir mesajlaşma grubuna ihtiyaç duyan birilerinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca henüz doğrulanmamış olsa da grup sahipleri, kişi sayılarını arttırdıkça gelir elde edebilecek.

Herhangi bir Viber kullanıcısı, seyahat, spor ve ya oyun gibi çeşitli konularda ya da genel amaca hizmet eden, 1 milyar kişilik gruplar oluşturabilecek. Geçmişteki grup özelliklerinin üzerine, yeni özellikler de eklenmiş durumda:

Sınırsız Üye: 1 milyar sayısı ne kadar olası bilmiyoruz ama neredeyse sınırsız üye anlamına geliyor. Tek sınır, Viber kullanıcı sayısı olabilir.

1 milyar sayısı ne kadar olası bilmiyoruz ama neredeyse sınırsız üye anlamına geliyor. Tek sınır, Viber kullanıcı sayısı olabilir. Tek Dokunuşla Katılma: Üyeler, herkese açık topluluklara yalnızca bir linke tıklayarak katılabilecekler.

Üyeler, herkese açık topluluklara yalnızca bir linke tıklayarak katılabilecekler. Erişilebilir Sohbet Geçmişi: Gruplara yeni eklenen üyeler, onlardan önce konuşulan tüm mesajlara erişebilecekler.

Gruplara yeni eklenen üyeler, onlardan önce konuşulan tüm mesajlara erişebilecekler. Sabitlenmiş İletiler: Grup yöneticileri, herkesin görmesi gereken gönderileri, sohbet kısmının üstüne sabitleyebilecekler.

ABD’de halk kütüphanelerinin kullandığı ve yerel kitap kulüplerini yönettikleri, dijital kitap ödünç alma hizmeti OverDrive gibi birçok aktif Viber Topluluğu olduğu biliniyor.

Eğer Viber uygulamasının en güncel sürümü telefonunuzda yüklüyse, bu yeni özelliklere zaten sahipsiniz demektir. Viber uygulamasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.