Süper arabalar ve süper motosikletlerin olduğu bir dünyada neden bir süperquad olmasın ki? Bu düşünce şeklinden ilham alan Slovakyalı Victor Engler, 850 beygirlik bir superquad üretti.

850 beygirlik V10 motora sahip olan aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak göze çarpıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda yer alan Engler F.F. Superquad’ın görünüşü Hot Wheels oyuncaklarını andırıyor olsa da araç bir oyuncak değil. Öte yandan aracın ‘kilo başına bir beygir gücü’ şeklindeki güç-ağırlık grafiğinden epey saptığı da ortada. Bu aracın nasıl çalıştığına dair bir video yok ama muhtemelen kalkışta bir tavşan gibi zıplıyor olabilir. O kadar büyük motor gücü aracın havalanmasına yol açabilir.

5.2 iltrelik V10 motoru muhtemelen bir Lamborghini Huracan motoruyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Huracan’daki güç toplam 610 beygir olsa da çift süperşarj ve titanyum egzos kullanılan süperquadda toplam güç 800 beygiri aşıyor.

0’dan 100’e 2.5 saniyede çıkan aracın en yüksek hızı 350 km/s olarak belirtiliyor.

Karbon ve titanyum alışımı gövdeye sahip olan araç, kendine has bir süspansiyon ve direksiyon sistemine sahip. Aracın HD dijital göstergeleri ve motor kontrol yazılımı da özel olarak üretildi.

Aracın köşeleri hızla dönerken dengesini ve sürücüsünü korumak için özel sistemleri de var. Emniyet kemeri bulunmayan 800 beygirlik bir araçla yapılacak dönüşlerde böyle bir sistem olmaması hem o beygirlere hakaret olurdu hem de sürücü ve yolcuyu her hızlı dönüşte savururdu. Yine de bu araçla hızlı dönüşler yapacaksanız epey vücut çalışsanız iyi olur. Zira o hız ve 1950 mm genişliğe sahip bu aracı döndürmek epey zorlayıcı olacak gibi duruyor.

Ürünün piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Araba olarak değerlendirilmesi gereken ama patenti itibarı ile araba olmayan bu aracın yollara çıkmasına izin verilip verilmeyeceği bile bilinmiyor.