Denizli'deki Okul Maçlarına Video Hakem Uygulaması (VAR)

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e de getirilen Video Hakem Uygulaması, Denizli Acıpayam'daki Alcı Mahallesi'nde oynanan maçlarda da uygulanmaya başlandı.

Bu sezon Avrupa'nın birçok ülkesiyle birlikte ülkemizde de başlayan VAR uygulaması, futbolda yaşanan tartışmalı pozisyonlardan sonra video hakem tarafından izlenilip doğru kararların verilmesini amaçlıyor.

Denizli Alcı Ortaokulu tarafından düzenlenen futbol turnuvası da bu yeni sistemden esinlenerek benzer bir uygulamaya geçti. Öğrenciler maç içerisinde bir karara itiraz ettiğinde, sana kenarında cep telefonları ile kaydedilen maç görüntüleri izleniyor ve nihai karar veriliyor. Alcı Mahallesi bünyesinde görev yapan 16 öğretmenin değişmeli bir biçimde yer aldığı hakem hayeti, böylece haksızlıkların da önüne geçmiş oluyor.

Maçta hakemlik yapan öğrencilerden Denizkan Demirhan, uygulamanın oldukça keyifli anlara sebep olduğunu belirterek şunları kaydediyor: "Süper Lig'deki sistem olan VAR uygulaması bizim maçlarda da var. Böylelikle maçlarımızda oyunlarımız güzelleşiyor. Oyuncular itiraz edince görüntülere bakıyoruz, ona göre karar veriyoruz."

Maçta hakemlik yapan öğretmenlerden Ali Alper Savuran ise amaçlarının okulu ve maçları çok daha eğlenceli hale getirmek olduğunu kaydederek, "Okulumuzda düzenlediğimiz futbol turnuvalarında çocuklara heyecan yaratmak ve hatalı kararların önüne geçmek için Süper Lig'deki VAR uygulamasını kendi çapımızda başlattık" diye konuştu.